Венгерское правительство вернуло Украине Крым: опубликовано новое видео

Никаких объяснений и извинений за изображение на предыдущем ролике Крымского полуострова за пределами территории Украины не было.

В воскресенье, 4 июня, правительство Венгрии удалило скандальный ролик о войне в Украине, на котором оккупированный Крым не является частью украинской территории.

На Youtube-канале венгерского правительства появилось новое видео с правильной картой.

Никаких объяснений или извинений на этот счет в подписи к ролику нет.

“Десяти тысяч детей остались сиротами, многие сотни тысяч домов были разрушены, более десяти миллионов человек были вынуждены покинуть свою родину. Хватит войны! Настало время мира!” — говорится в тексте к видео.

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В закадровом тексте опять же не отмечается, что причиной этих несчастий стало полномасштабное вторжение российских войск в Украину 24 февраля 2022 по приказу президента России Владимира Путина.

Однако на этот раз на словах об угрозе глобального конфликта появляется карта с красным силуэтом Украины, в которую включен Крымский полуостров.

Напомним, накануне МИД Украины сообщил об официальном демарше из-за ролика о войне в Украине, который распространил правительство Венгрии.

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