Власти Курской области сообщили о "хлопке" на комбинате

Вроде бы туда бросили гранаты.
В российской Курской области утром 21 января произошел "хлопок". Власти региона сообщают о якобы атаке на мелккомбинат в поселке Теткино.
Об этом заявил губернатор Роман Старовойт.
По его словам, были "сброшены две гранаты на территорию мелккомбината". Пострадавших в результате взрывов нет.
Старовойт традиционно обвинил в обстреле ВСУ. Украинские военные эту информацию не подтверждают.
Напомним, в Иркутской области, в городе Ангарск, произошел пожар на нефтебазе. Загорелся бензовоз и несколько железнодорожных цистерн. Информации о потерпевших нет.
Читайте также:
- В Белгородской области слышны взрывы: россияне заявляют об обстреле пограничной деревни (фото)
- В Москве прихожанин устроил пожар на территории церкви
- В Амурской области неизвестные подожгли военкомат