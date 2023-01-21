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Власти Курской области сообщили о "хлопке" на комбинате

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
708
Время на прочтение
1 мин
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Власти Курской области сообщили о "хлопке" на комбинате

Фото: Associated Press

Вроде бы туда бросили гранаты.

В российской Курской области утром 21 января произошел "хлопок". Власти региона сообщают о якобы атаке на мелккомбинат в поселке Теткино.

Об этом заявил губернатор Роман Старовойт.

По его словам, были "сброшены две гранаты на территорию мелккомбината". Пострадавших в результате взрывов нет.

Старовойт традиционно обвинил в обстреле ВСУ. Украинские военные эту информацию не подтверждают.

Напомним, в Иркутской области, в городе Ангарск, произошел пожар на нефтебазе. Загорелся бензовоз и несколько железнодорожных цистерн. Информации о потерпевших нет.

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Дата публикации
Просмотры
708
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