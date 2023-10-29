Во Флориде устроили стрельбу во время празднования Хэллоуина: есть жертвы

Во Флориде во время празднования Хэллоуина произошла стрельба. По последним данным, 2 погибших, 18 ранены.

Об этом сообщает ABC7.

По данным полиции, когда открывались бары, между двумя группами людей вспыхнула потасовка. Тогда же сотни людей находились вблизи места событий, когда началась стрельба.

Один из подозреваемых в стрельбе уже сдался полиции. В то же время правоохранители считаются, что стрелков было по меньшей мере двое.

Напомним, в ночь на 26 октября мужчина устроил массовую стрельбу в городе Льюистон, в американском штате Мэн. В результате погибли, по меньшей мере, 22 человека, ранены от 50 до 60 человек.

Стрельба в штате Мэн является самой большой по количеству жертв среди всех случаев вооруженного насилия в стране за текущий год. Такие данные приводит организация Gun Violence Archive (GVA), занимающаяся сбором информации обо всех инцидентах, в которых было задействовано огнестрельное оружие.

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