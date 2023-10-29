У Флориді влаштували стрілянину під час святкування Гелловіну: є жертви

У Флориді під час святкування Гелловіну сталася стрілянина. За останніми даними, 2 загиблих, 18 поранено.

Про це повідомляє ABC7.

За даними поліції, коли відчинялись бари, між двома групами людей спалахнула бійка. Тоді ж сотні людей перебували поблизу місця подій, коли почалась стрілянина.

Один з підозрюваних у стрілянині вже здався поліції. Водночас правоохоронці вважаються, що стрільців було щонайменше двоє.

Нагадаємо, у ніч проти 26 жовтня чоловік влаштував масову стрілянину в місті Льюїстон, в американському штаті Мен. Внаслідок цього загинули щонайменше 22 людини, поранено від 50 до 60 осіб.

Стрілянина в штаті Мен є найбільшою за кількістю жертв серед усіх випадків збройного насильства у країні за поточний рік. Такі дані наводить організація Gun Violence Archive (GVA), яка займається збором інформації про всі інциденти, в яких було задіяно вогнепальну зброю.

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