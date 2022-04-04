Впервые в истории: ЕБРР остановил доступ России и Белоруссии к своим ресурсам

Впервые в истории: ЕБРР остановил доступ России и Белоруссии к своим ресурсам

Это очень важный шаг для изгнания РФ и Белоруссии из цивилизованного мира, говорит эксперт.

Совет руководителей Европейского банка реконструкции и развития официально утвердил применение статьи 8.3 устава по приостановке доступа России и Белоруссии к ресурсам банка.

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Об этом сегодня, 4 апреля, сообщил член совета директоров банка от Украины Артем Шевалев на своей странице в Facebook.

"За такое решение проголосовало абсолютное большинство стран-акционеров банка, которое составляет 94,85% голосов в капитале банка", — отметил Шевалев.

Он добавил, что впервые за всю историю ЕБРР руководители пошли на такой шаг.

"И ЕБРР стал первой международной организацией, принявшей такое решение. Да, это еще не полное изгнание из цивилизованного мира для этих стран-преступников, но очень важный первый шаг", — написал Шевалев.

Напомним, в конце марта Европейский банк реконструкции и развития объявил о закрытии своих представительств в Москве и Минске.