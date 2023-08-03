Враждебные стычки и кровавая стрельба: что происходит в Индии накануне саммита G20

По сообщениям властей, по меньшей мере шесть человек погибли.

Отдельные вспышки насилия на этой неделе, включая вероятный расстрел трех мусульманских мужчин в полицейском поезде, разоблачили глубокие общественные расколы в Индии за несколько недель до того, как она будет приветствовать лидеров G20 в своей столице.

Об этом информирует CNN.

Насилие вспыхнуло в северном штате Хараяна в понедельник, 31 июля, после того, как правая индуистская организация возглавила религиозную процессию в регионе Нух, где преобладают мусульмане.

Столкновения распространились на несколько районов финансово-технологического центра Гуруграм, также известного как Гургаон, где проживают более 1,5 миллиона человек и расположены сотни международных компаний, где толпы жестоких людей в основном нападали на собственность мусульман, поджигали здания и громили магазины и рестораны.

По сообщениям властей, по меньшей мере шесть человек погибли, в том числе двое полицейских и священнослужитель, находившийся в горящей мечети, и более 110 человек были арестованы.

Родственники Абхишека, погибшего во время общественных столкновений, несут его тело на носилках у больницы в городе Нух в штате Харьяна, Индия, 1 августа 2023 года/Associated Press

Районный советник Гуруграмма призвал жителей оставаться дома и приказал закрыть некоторые частные учебные заведения и государственные учреждения.

В то время, когда развертывалось насилие, примерно в 1300 километрах к югу в штате Махараштра в поезде, следовавшем в Мумбаи, произошло еще одно смертельное нападение, продемонстрировавшее глубину межконфессионального раскола в стране.

Полицейский открыл огонь по двигавшемуся поезду, убив четырех человек, в том числе старшего констебля и трех пассажиров-мусульман, согласно местным сообщениям и некоторым членам семей, с которыми пообщалась CNN.

На видео, появившемся после стрельбы и быстро ставшем вирусным, видно, как офицер стоит над бездыханным телом с винтовкой в руке, в то время как перепуганные пассажиры ютятся в конце вагона.

#RPF Jawan Chetan Kumar shot dead an officer and 3 Muslims in it, and then said: If you want to live in India, vote for Modi and Yogi.

Rahul Gandhi talks about this hatred that RSS and BJP have spread in the country.#firing#NeverVoteBJP#jaipurexpress #ManipurVoilence pic.twitter.com/zTuOnz1qN9 — Md Hafizur Rahman (@MdHafiz59473117) July 31, 2023

Офицер смотрит на тело, затем обводит взглядом вагон, прежде чем сказать: "Если вы хотите голосовать, если вы хотите жить в Индостане (Индии), то есть только (Нарендра) Моде и Йог (Адитьянатх)".

Ссылаясь на лидера страны, а индуистский монах стал главным министром наиболее густонаселенного штата Индии, он, похоже, ратовал за их популярную, но глубоко раскалывающую политику.

Одна из жертв, Асгар Али, был продавцом браслетов, который направлялся на новую работу в Мумбаи, когда произошло смертельное нападение, рассказал CNN его двоюродный брат Мохаммед, добавив, что у Али остались жена и четверо детей.

«Мы немного слышали от власти, – добавил он. — Но я считаю, что это произошло из-за того, что мы мусульмане”.

Полицейские задерживают людей после общественных столкновений в городе Нух в штате Харьяна, Индия, 1 августа 2023 года/Associated Press

Полиция арестовала офицера, но мотив нападения еще не установлен, сообщили власти. Однако оппозиционные политики и активисты назвали нападение "преступлением на почве ненависти" против мусульманского меньшинства в Индии.

Полиция не обнародовала имена пассажиров. CNN связалась с полицией штата Махараштра, но пока не получила ответа.

Асадуддин Овайси, член парламента и лидер политической партии "Всеиндийский Меджлис-и-Иттехад-уль-Муслимин", назвал это "террористической атакой, направленной именно против мусульман".

Другой депутат и член главной оппозиционной партии Индии Конгресса Джайрам Рамеш заявил, что это было холоднокровное убийство, которое стало результатом поляризации СМИ и политического ландшафта.

Образ Индии, который хотят создать Моди и его Бхаратия джаната парти (БДП) – это образ уверенной, энергичной и современной сверхдержавы – и именно его они хотят продемонстрировать в Индии, когда лидеры G20 встретятся в Нью-Дели в следующем месяце.

Но аналитики говорят, что эти сцены насилия подчеркивают некомфортную реальность, поскольку индуистская националистическая политика набирает обороты в величайшей демократии мира после почти десятилетнего правления Моди.

2 августа сотни членов индуистской экстремистской правой группировки "Баджранг Дал" вышли на улицы нескольких городов, включая Дели, сжигая чучела и скандируя лозунги против мусульман в знак протеста против того, что они назвали "исламским джихадом и терроризмом".

Асим Али, политический исследователь из Нью-Дели, не имеющий отношения к Асгару Али, говорит, что официальное молчание о нападениях на религиозной почве и риторике вдохновляет радикальные группы, и что такие нападения стали "более дерзкими" со времени прихода к власти БДП почти десять лет тому назад.

Битые стекла и мусор разбросаны на улице во время патрулирования полицейскими после общественных столкновений в городе Нух в штате Харьяна, Индия, 1 августа 2023 года/Associated Press

"Если вы не принимаете меры против этих элементов, они получают сигнал, что это нормально", — сказал он в интервью CNN. "Если бы правительство выступило (против этого), это помогло бы".

В последние два месяца в северо-восточном штате Манипур бурлит этническое насилие — тема, которую Моде мало комментировал публично.

Али опасается, что в следующем году межконфессиональная напряженность может только усилиться, поскольку Индия готовится к ожесточенным выборам, на которых Моде претендует на третий срок, а оппозиция формирует коалицию, чтобы сместить его с должности.

Рост преступлений на почве ненависти

Последние случаи насилия на уровне общин происходят на фоне общего роста преступлений на почве ненависти, направленных против групп меньшинств.

Исследование экономиста Дипанкара Басу показало, что после победы БДП на выборах количество преступлений на почве ненависти, направленных против всех меньшинств, выросло на 786% в период с 2014 по 2018 год.

БДП, однако, заявляет, что не дискриминирует меньшинства и "относится ко всем своим гражданам с равенством".

Но исследование Басу показывает — и на это указывают новости — что основное бремя этих преступлений на почве ненависти направлено против мусульман. Активисты указывают на ряд недавних инцидентов, которые, по их мнению, способствуют резкому расколу между общинами Индии.

В прошлом месяце главный министр штата Ассам от БДП Гиманта Бисва Сарма обвинил мусульман в стремительном росте цен на помидоры. Его обвинения прозвучали через несколько недель после того, как он обрушился на бывшего президента США Барака Обаму, заявив, что индийская полиция должна "позаботиться" о многочисленных "Хусейнах Обамы" в стране, имея в виду мусульман страны.

Бывший президент США Обама не мусульманин.

Тем временем Адитьянатх, главный министр штата Уттар-Прадеш, на которого ссылался полицейский, причастный к стрельбе в поезде, является одним из самых спорных политиков БДП.

С тех пор, как он вступил в должность, в штате уже принято законодательство, которое, по словам критиков, имеет корни в «хиндуте» — идеологическом фундаменте индуистского национализма.

Он защитил коров, животных, считающихся священными для индусов, от убоя, а также усложнил транспортировку скота. Он также ввел противоречивый антиконверсионный законопроект, усложняющий женитьбу межконфессиональных пар или переход людей в ислам или христианство. Некоторые города, названные в честь исторических мусульманских деятелей, были переименованы, чтобы отразить индуистскую историю Индии.

Адитьянатх также известен своей провокационной риторикой против мусульман.

Однажды он похвалил запрет бывшего президента США Дональда Трампа на въезд для граждан нескольких стран с мусульманским большинством и призвал Индию принять аналогичные меры, сообщает местный телеканал NDTV.

Индия имеет одну из крупнейших мусульманских общин в мире с примерно 170 миллионами поклонников, что составляет примерно 15 процентов ее 1,4-миллиардного населения.

Члены кабинета Адитьяната ранее отрицали обвинения в том, что они пропагандируют индуистский национализм.

Но известная мусульманская писательница и журналистка Рана Айюб, много писавшая о межконфессиональных изменениях в Индии, говорит, что нынешняя политическая риторика "ободряет" радикальные правые группы, которые чувствуют себя все более защищенными и неприкосновенными в современной Индии.

"Такое ощущение, что перед тобой разворачивается роман Оруэлла", — сказала она, добавив, что опасается за безопасность своих мусульманских друзей и семьи. — Я думаю, что молчание страны является молчаливым одобрением этой политики ненависти».

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