- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 105
- Время на прочтение
- 2 мин
Вторжение США в Гренландию: Рубио ответил, возможно ли это
Соединенные Штаты готовятся к официальным переговорам с Данией относительно будущего Гренландии.
Государственный секретарь США Марко Рубиоподтвердил, что администрация президента Дональда Трампа сохраняет намерение приобрести Гренландию, и сообщил о запланированной встрече с представителями Дании.
Об этом передает Clash Report.
Отвечая на вопрос журналистов относительно того, почему администрация до сих пор не обсудила ситуацию с датской стороной, Рубио отметил, что переговоры состоятся в ближайшее время.
"Я встречусь с ними на следующей неделе. Мы проведем эти разговоры с ними тогда, но сегодня мне больше нечего добавить к этому", - заявил Госсекретарь.
На вопрос о том, рассматривают ли США возможность военного вмешательства, Рубио ответил:
"Я здесь не для того, чтобы говорить о Дании или военном вмешательстве. Я встречусь с ними на следующей неделе".
Отдельное внимание Рубио уделил планам США по покупке острова, отметив, что это является последовательной позицией Дональда Трампа.
"Это всегда было намерением Президента с самого начала. Он сказал об этом очень рано. То есть, в этом нет ничего нового. Он говорил об этом в свой первый срок. И он не первый президент США, который изучал или рассматривал возможность того, как мы могли бы приобрести Гренландию. Там есть интерес", - подчеркнул Рубио.
По словам Госсекретаря, идея приобретения территории имеет историческую основу, и он уже напомнил об этом американским законодателям.
"Я просто напомнил им о том факте, что не только Трумэн хотел это сделать, но и президент Трамп говорил об этом со времен своего первого срока", - резюмировал он.
Напомним, ранее мы писали о том, что Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что Америка не планирует применять силудля установления контроля над Гренландией.