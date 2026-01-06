НАТО бессильно?: Трамп может забрать Гренландию, а Европа не способна сопротивляться — Sky News

Трамп настроен захватить Гренландию / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность захвата Гренландии, принадлежащей Дании — стране-члену НАТО.

Об этом говорится в аналитическом материале Sky News, где отмечается, что ни у одного европейского государства нет реальных рычагов, чтобы остановить Вашингтон в случае силового сценария.

По оценке издания, Трамп исходит из того, что страны НАТО слишком зависимы от США в военном плане и не отважятся на открытое противостояние. Американская армия обеспечивает ключевые возможности Североатлантического союза — от спутниковой разведки и логистики до высокотехнологичного вооружения.

Особенно уязвима позиция Великобритании, которая годами строила оборонную стратегию на «особых отношениях» с США, включая ядерное сдерживание и совместные военные программы.

Ситуация вокруг Гренландии

Ранее премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен ранее предупредила, что нападение США на Гренландию будет означать фактический конец НАТО и послевоенной системы безопасности. Однако, как отмечает Sky News, именно Европа и Канада стали главными жертвами такого коллапса, что уменьшает сдерживающий эффект этих заявлений для Трампа.

Аналитики подчеркивают: ситуация вокруг Гренландии стала тревожным сигналом для европейских союзников, годами возлагавшихся на военную мощь США, не развивая собственные возможности.