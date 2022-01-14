Зеленский еще на год продлил безвиз для граждан Великобритании

Зеленский еще на год продлил безвиз для граждан Великобритании

Зеленский продлил действие указа о безвизе для граждан Великобритании еще на год – до 30 января 2023 года.

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в указ №28, которым продлил безвизовый режим въезда в Украину и транзитный проезд через Украину для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Соответствующий указ появился на сайте офиса президента 14 января.

"Продлить безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней, до 30 января 2023 года ", — говорится в документе .

Напомним, Зеленский ввел безвиз для граждан Британии в январе 2020 года.

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