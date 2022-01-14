Зеленський ще на рік подовжив безвіз для громадян Великої Британії

Зеленський подовжив дію указу щодо безвізу для громадян Великої Британії ще на рік - до 30 січня 2023 року.
Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до указу №28, яким подовжив безвізовий режим в’їзду до України та транзитного проїзду через Україну для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії.
Відповідний указ з'явився на сайті Офісу президента 14 січня.
"Продовжити безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, якщо строк їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів, до 30 січня 2023 року", - йдеться у документі.
Нагадаємо, Зеленський ввів безвіз для громадян Британії в січні 2020 року.
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