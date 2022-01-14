Зеленський ще на рік подовжив безвіз для громадян Великої Британії

Зеленський ще на рік подовжив безвіз для громадян Великої Британії

Зеленський подовжив дію указу щодо безвізу для громадян Великої Британії ще на рік - до 30 січня 2023 року.

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до указу №28, яким подовжив безвізовий режим в’їзду до України та транзитного проїзду через Україну для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії.

Відповідний указ з'явився на сайті Офісу президента 14 січня.

"Продовжити безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, якщо строк їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів, до 30 січня 2023 року", - йдеться у документі.

Нагадаємо, Зеленський ввів безвіз для громадян Британії в січні 2020 року.

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