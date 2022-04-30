Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зеленский и Макрон обсудили оборонное сотрудничество

Дата публикации
Просмотры
1048
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Зеленский и Макрон обсудили оборонное сотрудничество

УНИАН

Президент Украины также поблагодарил французского коллегу за помощь в расследовании преступлений РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили пути дальнейшего сотрудничества у противостоянии в борьбе против российской агрессии.

Об этом Владимир Зеленский написал Twitter.

"Продолжил диалог с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Говорили про оборонное сотрудничество, взаимодействии на пути Украины к членству в Евросоюзе. Благодарны за гуманитарную помощь, готовность лечить украинских воинов. Ценим решение продолжить работу французской миссии по помощи в расследовании преступлений РФ", — сообщил президент Зеленский.

Зеленский поздравил Макрона с победой на выборах президента Франции.

Читайте также:

Макрон победил на президентских выборах – что это значит для Украины

Макрон победил на президентских выборах – что это значит для Украины
Следующая публикация