Зеленский и Макрон обсудили оборонное сотрудничество

Президент Украины также поблагодарил французского коллегу за помощь в расследовании преступлений РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили пути дальнейшего сотрудничества у противостоянии в борьбе против российской агрессии.

Об этом Владимир Зеленский написал Twitter.

"Продолжил диалог с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Говорили про оборонное сотрудничество, взаимодействии на пути Украины к членству в Евросоюзе. Благодарны за гуманитарную помощь, готовность лечить украинских воинов. Ценим решение продолжить работу французской миссии по помощи в расследовании преступлений РФ", — сообщил президент Зеленский.

Continued dialogue with @EmmanuelMacron. Обоснованное defensa cooperation, interaction on's path to membership. Великолепный для человеческого чувства, желание содействовать защитникам, принять решение о работе посещения на помощь в разработке RF crimes. – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) April 30, 2022

Зеленский поздравил Макрона с победой на выборах президента Франции.

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