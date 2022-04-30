Зеленський та Макрон обговорили оборонну співпрацю

Президент України також подякував французькому колезі за допомоги у розслідуванні злочинів РФ.

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон обговорили шляхи подальшої співпраці щодо протистояння у боротьбі проти російської агресії.

Про це Володимир Зеленський написав Twitter.

"Продовжив діалог з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Говорили про оборонну співпрацю, взаємодію на шляху України до членства в Євросоюзі. Вдячні за гуманітарну допомогу, готовність лікувати українських воїнів. Цінуємо рішення продовжити роботу французької місії з допомоги у розслідуванні злочинів РФ", - повідомив президент Зеленський.

Continued dialogue with @EmmanuelMacron. Discussed defense cooperation, interaction on ’s path to membership. Grateful for humanitarian aid, readiness to treat defenders, decision to continue the work of mission to assist in the investigation of RF’s crimes. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 30, 2022

Нагадаємо, Зеленський привітав Макрона з перемогою на виборах президента Франції.

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