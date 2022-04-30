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Зеленський та Макрон обговорили оборонну співпрацю

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Зеленський та Макрон обговорили оборонну співпрацю

УНІАН

Президент України також подякував французькому колезі за допомоги у розслідуванні злочинів РФ.

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон обговорили шляхи подальшої співпраці щодо протистояння у боротьбі проти російської агресії.   

Про це Володимир Зеленський написав Twitter. 

"Продовжив діалог з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Говорили про оборонну співпрацю, взаємодію на шляху України до членства в Євросоюзі. Вдячні за гуманітарну допомогу, готовність лікувати українських воїнів. Цінуємо рішення продовжити роботу  французької місії з допомоги у розслідуванні злочинів РФ", - повідомив президент Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський привітав Макрона з перемогою на виборах президента Франції.

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