Макрона закидали помідорами: охорона боронила президента Франції парасолями

Президента Франції Еммануеля Макрона закидали помідорами під час зустрічі з жителями муніципалітету Суржи під Парижем.

Чинного президента Франції Еммануеля Макрона закидали помідорами, коли він був центрі великого натовпу. Охорона швидко зреагувала, відкривши парасольку над головою президента.

Про це повідомляє телеканал BFM.

Нагадаємо, що за підсумками обробки 100% голосів виборців, нинішній президент Франції Еммануель Макрон перемагає у другому турі президентських виборів, випереджаючи свою конкурентку Марін Ле Пен на 17,1%. За французького президента проголосувало 58,55% виборців.

Emmanuel Macron made his first appearance since his election, he received tomato from the French crowd. pic.twitter.com/N4l96AEpr3 — BBlues60 (@BBlues60) April 27, 2022

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