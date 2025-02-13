Зеленский обсудил с Туском переговоры с Путиным: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском по поводу условий, необходимых для длительного и настоящего мира в Украине, а также подчеркнул, что никакие переговоры с кремлевским главой Владимиром Путиным не могут начаться без объединенной позиции Украины, Европы и США.

Об этом сказал президент Украины 13 февраля.

"Информировал премьер-министра о своем разговоре с президентом Трампом, и мы обсудили ключевые месседжи и необходимость координации позиций всех европейцев для достижения успешных результатов для всей Европы", — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина должна вести переговоры с позиции силы, с сильными и надежными гарантиями безопасности, и что членство в НАТО было бы наиболее экономически выгодным партнерам.

"Другой важной гарантией являются серьезные инвестиции в украинскую оборонную промышленность. Я также предостерег мировых лидеров от доверия словам Путина о готовности завершить войну", — сказал Зеленский.

Напомним, в Польше заявили, что после окончания войны в Украине вырастет международная преступность. Президент Польши Анджей Дуда выразил обеспокоенность, что после прекращения боевых действий преступность перевернется через границу из Украины в Польшу и коснется также ЕС и США.

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