Зеленский поручил помочь Греции бороться с пожарами

100 украинских спасателей с необходимым снаряжением имеют отправиться в Грецию.

Украина поможет Греции бороться с масштабными пожарами в Греции, где огонь бушует уже в окрестностях Афин.

Соответствующее задание президент Владимир Зеленский поручил правительству.

"Кабмин должен принять решение, чтобы вскоре 100 наших опытных пожарных с необходимым снаряжением отправились на помощь Греции", — отметил глава государства.

Поставил задачу правительству @Kabmin_UA оказать помощь Греции в преодолении разрушительных пожаров, бушующих в некоторых районах страны. В пятницу Кабмин должен принять решение, чтобы вскоре 100 наших опытных пожарных с необходимым снаряжением отправились на помощь. — Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) August 5, 2021

Ранее Зеленский поручил помочь Турции в тушении пожаров. Два украинских самолета тушили огонь в окрестностях Анталии. За это президент страны Реджи Эрдоган выразил благодарность.

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