Зеленский поручил помочь Греции бороться с пожарами

100 украинских спасателей с необходимым снаряжением имеют отправиться в Грецию.
Украина поможет Греции бороться с масштабными пожарами в Греции, где огонь бушует уже в окрестностях Афин.
Соответствующее задание президент Владимир Зеленский поручил правительству.
"Кабмин должен принять решение, чтобы вскоре 100 наших опытных пожарных с необходимым снаряжением отправились на помощь Греции", — отметил глава государства.
Поставил задачу правительству @Kabmin_UA оказать помощь Греции в преодолении разрушительных пожаров, бушующих в некоторых районах страны. В пятницу Кабмин должен принять решение, чтобы вскоре 100 наших опытных пожарных с необходимым снаряжением отправились на помощь.— Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) August 5, 2021
Ранее Зеленский поручил помочь Турции в тушении пожаров. Два украинских самолета тушили огонь в окрестностях Анталии. За это президент страны Реджи Эрдоган выразил благодарность.