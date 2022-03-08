Зеленский выразил благодарность россиянам, пытающимся остановить войну

Украинский президент отреагировал на антивоенные протесты в РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что граждане РФ, которые выходят на протесты против войны в Украине, борются также и за собственную свободу.

Об этом он заявил в своем обращении к украинцам в своем обращении вечером во вторник, 8 марта.

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Я благодарен тем россиянам, которые нас поддерживают, выходят на улицы и борются. Сражаются ежедневно за нас и за себя. Потому что борются за мир”, – сказал президент.

Он подчеркнул, что украинцы так же, как сознательные россияне, стремятся закончить войну за столом дипломатических переговоров, но они должны быть честными и не направленными на удовлетворение амбиций Путина.

“Войну нужно кончать. Надо садиться за стол переговоров. Но честных, предметных, в интересах людей, а не устаревших убийственных амбиций”, — заметил Зеленский.

Напомним, в течение вторника, 8 марта, в Москве и других городах России проходили различные антивоенные акции и митинги. В частности, российские женщины провели траурную акцию с возложением цветов у мемориалов Второй мировой войны с требованием вывести вооруженные силы РФ из Украины.

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