Украина и Грузия взаимно признали COVID-сертификаты

В этом году количество украинских туристов в Грузии увеличилось на 70%.

Украина и Грузия завершили взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Об этом рассказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили по итогам встречи со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

По словам Гарибашвили, в этом году количество украинских туристов в Грузии увеличилось на 70%.

"Мы уже завершили взаимное признание сертификатов о вакцинации против COVID-19, что облегчит передвижение граждан Грузии в Украину и граждан Украины в Грузию", — сказал грузинский премьер.

Также Денис Шмыгаль и Ираклий Гарибашвили обсудили взаимодействие между странами на международном уровне, в частности координацию для получения полноправного членства в ЕС и НАТО.

Ранее украинские цифровые COVID-сертификаты признал Евросоюз.

Напомним, что в Украину прибыл премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он примет участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа.

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