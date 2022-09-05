Британский миллионер покинул семью ради беженки из Украины

В Великобритании 52-летний миллионер покинул свою семью ради новой любви.

Миллионер, экс-управляющий кредитной фирмы Wonga Хокон Оверли влюбился в 39-летнюю украинку, которую его семья приютила в своем имении.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

52-летний британский предприниматель активно лоббировал правительственные программы, которые позволили бы украинским беженцам прибывать в Великобританию. Когда правительство согласовало это, Оверли поселил в своем имении в графстве Суррей 39-летнюю беженку из Украины Марию П.

После того, как женщина несколько месяцев пожила в его имении, пара влюбилась и миллионер оставил свою жену с детьми ради новой любви.

Состояние Хокона Оверли в Британии оценивается в 5 млн фунтов стерлингов.

Напомним, британец покинул семью ради беженки и теперь хочет переехать в Украину.

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