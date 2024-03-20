Девочка в шесть лет купила роскошный дом с четырьмя спальнями

В Австралии девочка купила свою первую недвижимость в возрасте шести лет.

Об этом сообщает Daily Mail Australia.

Сейчас Руби Маклеллан, которой восемь лет, является гордой владелицей дома стоимостью 671 000 долларов.

Ребенок с помощью старших брата и сестры, 14-летнего Ангуса и 13-летней Люси, накопил деньги на эту масштабную покупку. Они решили отложить свои карманные средства и потратить их на дом.

Итого они отложили 6 000 долларов и отдали их как задаток за дом с четырьмя спальнями в австралийском штате Виктория. Сейчас стоимость недвижимости составляет около миллиона.

Однако не все аплодируют их юному успеху. В действительности родители Руби получили оскорбительные комментарии в Интернете. Некоторые даже обвинили их в том, что они эксплуатируют детей и являются плохими родителями. Несмотря на это, папа Кэм Маклеллан отверг негативные комментарии. Вместо этого он хотел бы, чтобы люди обратили внимание на свои собственные проблемы, прежде чем винить других.

Он сказал: "Человеку, не имеющему собственности или не принесшему жертв, легко злиться из-за этого и легко нацелиться на ребенка, у которого есть шанс".

Кэм, владелец группы компаний OpenCorp, говорит, что тем, кто сетует на то, что у его дочери есть собственный дом в таком юном возрасте, стоит сосредоточиться на том, чтобы откладывать деньги на собственное жилье.

Кэм объяснил, что когда они покупали дом, он использовал рисунки, чтобы сделать все понятнее, поскольку Руби было всего шесть лет и ей было трудно разобраться в этом.

Руби считает, что быть домовладельцем – это "очень круто", но еще не рассказала об этом ни одному из своих друзей. Брат и сестры уже думают о покупке второй недвижимости.

Отец и его жена Фелисити хотели быть "финансово свободными", поэтому они купили свой первый дом, когда им было около 20 лет. Благодаря их разумным инвестициям в недвижимость, им не приходилось много работать за последние 15 лет.

Кэм даже признался, что работает всего несколько часов каждые два дня. Он также берёт летние каникулы, чтобы провести их со своими детьми. Он считает, что "молодому поколению" нужно "жертвовать" и "откладывать удовольствие", вместо того чтобы хотеть всего и сразу.

Когда трое детей Кэма вырастут, они разделят прибыль от продажи дома. Дом сдается в аренду.

Напомним, риелтор случайно сожгла дом за 3 млн во время подготовки к осмотру. Теперь компания должна возместить средства владельцу и арендаторам.

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