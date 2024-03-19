Убедил друг: студент ампутировал ноги, чтобы получить 1,3 миллиона долларов

Студент университета на Тайване, ампутировавший ноги в надежде получить страховую выплату в размере 1,3 миллиона долларов, был арестован по подозрению в мошенничестве.

Об этом пишет Business Insider.

23-летний парень, идентифицированный только по фамилии Чжан, погрузил ноги в ведро с сухим льдом на более чем 10 часов, чтобы получить такие сильные обморожения, чтобы ему понадобилась двойная ампутация.

Тайваньское бюро уголовных расследований заявило, что школьный друг Чжана, которого называют только Ляо, убедил его осуществить страховую аферу.

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Ляо, которому также 23 года, понес убытки от торговли криптовалютой, и он обманом заставил Чжана подписать юридическую записку, которая обязывала его выплатить около 800 000 долларов, по данным следствия.

По данным Taiwan News, Ляо сказал Чжану, что его преследуют гангстеры.

По словам следователей, 26 января в 2023 году Ляо и Чжан катались ночью по Тайбэю на мотоцикле, желая представить заявление о том, что Чжан получил обморожение во время езды на транспортном средстве поздно вечером.

Несколькими днями ранее Чжан купил несколько дорогих полисов страхования жизни, туристического страхования и страхования от несчастных случаев, сообщили в прокуратуре.

После поездки на мотоцикле Чжан замочил ноги в сухом льду и был госпитализирован в больницу. Но медицинский персонал понял, что что-то не так, когда осматривал его. На его ногах не было следов обуви или носков, а повреждения выглядели симметрично, что не соответствует естественному обморожению, отмечают следователи.

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Погода в ночь на 26 января также не была близка к минусовой, а самая низкая температура составляла около 5 градусов по Цельсию.

"Поскольку Тайвань является субтропическим регионом, случаи сильного обморожения, требующего ампутации, неслыханы из-за природных климатических условий", — говорится в заявлении бюро.

Ноги Чжана были ампутированы ниже икры из-за обморожения, но о его случае было сообщено властям, утверждают в прокуратуре.

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В ходе обыска у Чжана и Ляо в ноябре полиция нашла пластиковое ведро, которое использовалось для замораживания ног Чжана, страховые документы, белую полистирольную коробку для сухого льда, восемь мобильных телефонов и планшет.

Ляо и Чжан были арестованы 17 января и обвиняются в мошенничестве и пособничестве в нанесении тяжких телесных повреждений, сообщило бюро.

Местные СМИ со ссылкой на прокуратуру сообщили, что Чжан потребовал от одного страховщика 7 200 долларов США, но эти деньги будут конфискованы.

Некоторые страховщики и власти сообщают, что уровень страхового мошенничества растет после пандемии.

Напомним, ранее американец также пытался провернуть мошенничество со страховкой. Он заплатил за то, чтобы ему отрубили обе ноги, и инсценировал аварию на тракторе, чтобы скрыть это.

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