Heineken выпустила крем для лица на основе пива

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Пивоваренная компания из Нидерландов Heineken, продавшая свои заводы на территории РФ, выпустила крем для лица на основе хмельного напитка.

Об этом говорится на официальном сайте бренда.

Крем для разглаживания кожи The Heineken Smootheriser изготовлен из ячменя и хмеля.

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«Стирая границы между пивом и красотой, крем черпает вдохновение из четкой формулы Heineken Silver, которая легко пьется, выходя за пределы простого пива», — говорится в сообщении.

Лимитированная серия будет доступна только в регионах Камбоджи и Тайваня через определенные активации и розыгрыши. Крем упакован в серебряные бутылки в форме пивной банки.

Крем

По словам представителей бренда, запущенное на азиатском рынке творение способствует росту популярности средств по уходу за кожей, чтобы привлечь более широкую аудиторию чем-то игривым и разрушительным.

Напомним, как алкоголь влияет на мозг. Многие знают о краткосрочных последствиях — опьянении, нарушении координации, замедлении реакции, — но гораздо меньше внимания уделяется тому, как алкоголь влияет на работу мозга в долгосрочной перспективе.