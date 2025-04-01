Heineken випустила крем для обличчя на основі пива

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Пивоварна компанія з Нідерландів Heineken, яка продала свої заводи на території РФ, випустила крем для обличчя на основі хмільного напою.

Про це йдеться на офіційному сайті бренду.

Крем для розгладження шкіри The Heineken Smootheriser виготовлений із ячменю та хмелю.

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«Стираючи межі між пивом і красою, крем черпає натхнення з чіткої формули Heineken Silver, яка легко п’ється, виходячи за межі простого пива», — йдеться у повідомленні.

Лімітована серія буде доступна лише в регіонах Камбоджі та Тайваню через певні активації та розіграші. Крем упакований у срібні пляшки у формі пивної бляшанки.

Крем / © Heineken

За словами представників бренду, запущене на азіатському ринку творіння сприяє зростанню популярності засобів із догляду за шкірою, щоб залучити ширшу аудиторію чимось грайливим і руйнівним.

Нагадаємо, як алкоголь впливає на мозок. Багато людей знають про короткострокові наслідки — сп’яніння, порушення координації, уповільнення реакції, — але значно менше уваги приділяється тому, як алкоголь впливає на роботу мозку в довгостроковій перспективі.