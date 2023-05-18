Модель OnlyFans поймала отчима за просмотром ее секс-видео: "Я разрушила брак моей мамы"

Она шокировала, что он был ее "клиентом номер один".

Австралийская модель OnlyFans поделилась своим неловким открытием, что отчим был ее "клиентом номер один".

Женщина из Нового Южного Уельса, публикующая видео в TikTok под псевдонимом Ta1laaa, рассказала, что она "разрушила брак своей мамы", узнав, что он потратил почти 2000 австралийских долларов на ее контент и видео на заказ.

"Я разрушила брак своей мамы, я никогда не планировала рассказывать эту историю в TikTok, но мы здесь. Когда я впервые запустила свой веб-сайт, у меня был клиент, покупавший все, что я ему присылала. Мы разговаривали каждый день, он делал специальные запросы, очень конкретные вещи, и у него также было очень конкретное имя пользователя на сайте", — начала свой рассказ она.

В течение двух месяцев пользователь, у которого также был аккаунт TikTok с тем же именем, потратил 2000 долларов. Платформа сообщила Тай, что он также находился в ее телефонных контактах.

"Я сошла с ума, пытаясь выяснить, кто этот человек из моих контактов. Я сузила список до шести человек, и один из них был моим отчимом. Я поддалась своей интуиции, отправив сообщение: "Я знаю, кто это". Через две минуты я получила сообщение от отчима, в котором говорилось: "Эй, Тай, мы можем поговорить?" – вспомнила модель.

Женщина сказала, что отчим был частью ее жизни с 11 лет.

"Когда я его поймала, он отрицал это перед всеми своими друзьями, и, очевидно, моя мама сразу от него избавилась. Но да, если вы хотите поговорить о семейной травме, мой отчим два месяца наблюдал, как я занимаюсь сексом с моим партнером", – добавила она.

Тай рассказала The Daily Telegraph, что ее отчим ушел из дома семьи и больше не поддерживает с ними связь, а она заблокировала его со своих страниц на всех платформах.

"Я ничего о нем не слышала с тех пор, как разоблачила его", — сказала она. "Он даже не заходил в дом, чтобы забрать свои вещи, пока я была там".

Она призвала других людей, создающих контент на сайте для взрослых, "быть готовым, что вполне возможно, что кто-то из вашей школы, спортзала, рабочего места или семьи наблюдает за каждым вашим движением".

Напомним, мужчина занимался "жуткой мастурбацией" и внезапно умер. Оказалось, что он погиб из-за секс-игрушки, которая ударила его электрическим током.

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