Молодой учитель начальных классов проспал День знаний: его уволили

Для 22-летнего Александра 1 сентября должно было стать первым рабочим днем.

В российском Нижнем Тагиле 22-летний учитель начальных классов проспал 1 сентября.

Об этом сообщает "Реальный Тагил".

Учитель второклашек не пришел на торжественную линейку ко Дню знаний. В родительском чате он объяснил, что не слышал ни будильника, ни их звонков.

Для 22-летнего Александра 1 сентября должно было стать первым рабочим днем. Но из-за этого инцидента учителя решили уволить.

"Меня уволили. Причина увольнения — невыход на работу. Атмосфера в школе была очень приятная и дружелюбная. Но это — скандал на весь город, так что не получилось никаких корректировок в эту ситуацию внести", — рассказал он.

Фото "Нехорошие новости"

Руководство школы уточнило, что окончательное решение в отношении проспавшего преподавателя еще не приняли.

"Учитель начальных классов Александр действительно не вышел на работу, за что был отстранен от уроков и от руководства 2 "А" классом. С него будет взята объяснительная записка по данному факту, после которой руководство школы примет решение о его дальнейшей деятельности в нашем учреждении", — рассказал директор учебного заведения.

Ранее сообщалось, что 1 сентября в Виннице умер 71-летний мужчина, не дойдя до праздничной линейки. Ему внезапно стало плохо в холле школы.

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