Молодий учитель початкових класів проспав День знань: його звільнили

Для 22-річного Олександра 1 вересня мало стати першим робочим днем.
У російському Нижньому Тагілі 22-річний учитель початкових класів проспав 1 вересня.
Про це повідомляє " Реальний Тагіл ".
Учитель другокласників не прийшов на урочисту лінійку до Дня знань. У батьківському чаті він пояснив, що не чув ні будильника, ні їхніх дзвінків.
Для 22-річного Олександра 1 вересня мало стати першим робочим днем. Але через цей інцидент вчителя вирішили звільнити.
"Мене звільнили. Причина звільнення — невихід на роботу. Атмосфера в школі була дуже приємна і доброзичлива. Але це — скандал на все місто, так що не вийшло ніяких коректувань в цю ситуацію внести", — розповів він.
Керівництво школи уточнило, що остаточне рішення щодо викладача ще не ухвалили.
"Учитель початкових класів Олександр дійсно не вийшов на роботу, за що був відсторонений від уроків і від керівництва 2 "А" класу. З нього буде взята пояснювальна записка за даним фактом, після якої керівництво школи ухвалить рішення про його подальшу діяльність в нашій установі", — розповів директор навчального закладу.
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Раніше повідомлялося, що 1 вересня у Вінниці помер 71-річний чоловік, не дійшовши до святкової лінійки. Йому раптово стало погано в холі школи.