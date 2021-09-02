Молодий учитель початкових класів проспав День знань: його звільнили

Для 22-річного Олександра 1 вересня мало стати першим робочим днем.

У російському Нижньому Тагілі 22-річний учитель початкових класів проспав 1 вересня.

Про це повідомляє " Реальний Тагіл ".

Учитель другокласників не прийшов на урочисту лінійку до Дня знань. У батьківському чаті він пояснив, що не чув ні будильника, ні їхніх дзвінків.

Для 22-річного Олександра 1 вересня мало стати першим робочим днем. Але через цей інцидент вчителя вирішили звільнити.

"Мене звільнили. Причина звільнення — невихід на роботу. Атмосфера в школі була дуже приємна і доброзичлива. Але це — скандал на все місто, так що не вийшло ніяких коректувань в цю ситуацію внести", — розповів він.

Фото "Негативні новини"

Керівництво школи уточнило, що остаточне рішення щодо викладача ще не ухвалили.

"Учитель початкових класів Олександр дійсно не вийшов на роботу, за що був відсторонений від уроків і від керівництва 2 "А" класу. З нього буде взята пояснювальна записка за даним фактом, після якої керівництво школи ухвалить рішення про його подальшу діяльність в нашій установі", — розповів директор навчального закладу.

Читайте также: Адаптація дитини до школи: поради батькам

Раніше повідомлялося, що 1 вересня у Вінниці помер 71-річний чоловік, не дійшовши до святкової лінійки. Йому раптово стало погано в холі школи.

Новини України: в День знань у сумській школі виявили боєприпас

Підписуйтесь на наші канали в Telegram і Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання