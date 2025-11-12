Неожиданный "гость" в кадре: видео туристки у водопада всколыхнуло Сеть

Водопад Виктория / © flickr / Markus Stöcklin

Швейцарская туристка Джесс Мэла получила неожиданный «сюрприз» во время съемки видео для соцсетей на фоне культового водопада Виктория со стороны Замбии. Хотя целью большинства путешествий является наслаждение моментом и великолепными видами, многие люди также стремятся запечатлеть эти моменты на фото и видео. Однако, как показывает история Джесса, иногда стоит оглянуться, прежде чем позировать.

Об этом пишет Mirror.

Джесс, отдыхая на краю скалы в красном купальнике с величественным водопадом сзади, снимала «милое видео», как она написала впоследствии. Но при просмотре отснятого материала она заметила нечто неожиданное.

«POV: Когда пытаешься снять милое видео со скалы… но у Африки другие планы», — подписала она ролик.

Оказалось, что пока Джесс позировала, незамеченная змея проползала у ее правого плеча (слева на видео). Бдительные зрители быстро заметили маленького незваного гостя, выползавшего из угла кадра и скрывавшегося за спиной туристки без ее ведома, после чего видео резко обрывается.

В подписи к видео Джесс спросила: Вы можете ее заметить? Как бы вы отреагировали, сидя на скале?». Она объяснила, что увидела змею только когда просматривала видео, и предположила: «Я думаю, она собиралась на меня напасть».

«Это был один из тех моментов, когда ты пытаешься насладиться видом… пока природа не напомнит тебе, кто здесь главный», — добавила она.

Реакция зрителей была бурной. Многие выразили ужас: «Я бы упал со скалы», «Уверен, что я упал со скалы, пытаясь сбежать!». Некоторые, однако, отнеслись к ситуации с юмором, назвав это «эпическим» или отметив: «Отлично сыграно, ты так хороша, что змея хотела поздороваться».

На вопрос о ее непосредственной реакции, Джесс, к счастью, ответила: «К счастью, я увидела ее только после того, как было снято видео».

