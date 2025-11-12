Пилот без лицензии управлял самолетами в Европе: детали скандала в авиации

Пилот / © pexels.com

Реклама

В Европе разгорелся скандал из-за пилота, который в течение нескольких месяцев летал с пассажирами, представляя себя командиром экипажа, хотя на самом деле не имел соответствующей квалификации.

Об этом сообщает BILD.

Стало известно, что мужчина, работавший в литовской авиакомпании Avion Express, подделал документы и занял должность капитана самолета, имея фактически только квалификацию второго пилота.

Реклама

Как сообщается, он успел совершить десятки рейсов по Европе, перевозя сотни пассажиров. Ранее этот пилот якобы работал первым пилотом в индонезийской авиакомпании Garuda.

В компании Avion Express отметили: «Недавно мы получили информацию, которая ставит под сомнение его профессиональный опыт. Мы сразу начали внутреннюю проверку».

Есть вероятность, что мужчина также управлял самолетами дочерней компании Lufthansa — Eurowings, для которой Avion Express предоставляет экипажи и самолеты. Представитель Eurowings подтвердил, что в компании продолжается проверка ситуации.

Avion Express владеет более 50 самолетами моделей Airbus A320 и A321, которые выполняют рейсы для европейских авиаперевозчиков, среди которых easyJet, LOT и SunExpress.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что пилот назвал самые частые вопросы от пассажирови рассказывал он, почему ответ приходится искать в Google.