Пилот без лицензии управлял самолетами в Европе: детали скандала в авиации
В Европе разоблачили пилота, который подделывал документы и летал с пассажирами.
В Европе разгорелся скандал из-за пилота, который в течение нескольких месяцев летал с пассажирами, представляя себя командиром экипажа, хотя на самом деле не имел соответствующей квалификации.
Об этом сообщает BILD.
Стало известно, что мужчина, работавший в литовской авиакомпании Avion Express, подделал документы и занял должность капитана самолета, имея фактически только квалификацию второго пилота.
Как сообщается, он успел совершить десятки рейсов по Европе, перевозя сотни пассажиров. Ранее этот пилот якобы работал первым пилотом в индонезийской авиакомпании Garuda.
В компании Avion Express отметили: «Недавно мы получили информацию, которая ставит под сомнение его профессиональный опыт. Мы сразу начали внутреннюю проверку».
Есть вероятность, что мужчина также управлял самолетами дочерней компании Lufthansa — Eurowings, для которой Avion Express предоставляет экипажи и самолеты. Представитель Eurowings подтвердил, что в компании продолжается проверка ситуации.
Avion Express владеет более 50 самолетами моделей Airbus A320 и A321, которые выполняют рейсы для европейских авиаперевозчиков, среди которых easyJet, LOT и SunExpress.
