Спикер президента РФ Дмитрий Песков / © Associated Press

В Кремле заявили о подготовке Европы к войне с Россией. Мол, РФ всегда знала о такой угрозе.

Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

Песков заявил, что видение Москвы совпадает с мнением президента Сербии Вучича: в европейских странах действительно «готовят к войне с РФ».

«Действительно есть сильные промилитаристские настроения. Они увеличивают военные бюджеты, некоторые страны, такие как Польша, уже до 5% доказали. Другие страны идут по этой дороге, хотя это убивает их… Ведет к перенапряжению экономики и будет потом в среднесрочной перспективе более тяжелые последствия. Такая атмосфера есть, и это плохо», — уверен он.

Он добавил, что «Москва всегда понимала, что такая опасность существует», поэтому «все меры по обеспечению своих интересов и безопасности принимались раньше времени».

