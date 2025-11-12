- Дата публикации
У Путина высказались о потенциальной войне с Европой
Песков заявил, что у европейцев кое-где есть "промилитаристские" настроения.
В Кремле заявили о подготовке Европы к войне с Россией. Мол, РФ всегда знала о такой угрозе.
Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, пишут росСМИ.
Песков заявил, что видение Москвы совпадает с мнением президента Сербии Вучича: в европейских странах действительно «готовят к войне с РФ».
«Действительно есть сильные промилитаристские настроения. Они увеличивают военные бюджеты, некоторые страны, такие как Польша, уже до 5% доказали. Другие страны идут по этой дороге, хотя это убивает их… Ведет к перенапряжению экономики и будет потом в среднесрочной перспективе более тяжелые последствия. Такая атмосфера есть, и это плохо», — уверен он.
Он добавил, что «Москва всегда понимала, что такая опасность существует», поэтому «все меры по обеспечению своих интересов и безопасности принимались раньше времени».
