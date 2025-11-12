Цены на яйца снова растут: экономист объяснил, чего ждать до конца года

Яйца / © Associated Press

Реклама

Стоимость яиц в Украине до конца 2025 года может вырасти на 3–5%, однако в целом останется ниже, чем в прошлом.

Об этом в интервью Главреду рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По словам экономиста, в ноябре 2024 года десяток яиц стоил около 70 грн, поэтому нынешнее подорожание на уровне 20% — “не критично, но ощутимо”.

Реклама

Пендзин напомнил, что в прошлом году производители искусственно завысили цены осенью, и после вмешательства Антимонопольного комитета рынок резко отреагировал:

"На Рождество цена на яйца не выросла, а упала - с 80 до 65 гривен. Это был уникальный случай для рынка".

Основным фактором формирования цены остается стоимость комбикормов, которая составляет около 70% себестоимости. Дополнительное влияние оказывают затраты на электроэнергию и сезонное сокращение мелких хозяйств, держащих кур.

"Да, цена может несколько вырасти, но не критично. До конца года - не более чем на 3-5%. В то же время по сравнению с прошлым годом яйца даже подешевеют", - прогнозирует эксперт.

Реклама

Кроме того, Олег Пендзин рассказал, подорожает ли хлеб до конца 2025 года.