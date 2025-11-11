Покровск / © Associated Press

Российская пропаганда лжет о «свершившемся факте» победы в Покровске. На самом деле битва за город — это «окончание карьеры Герасимова» и часть полного провала стратегического наступления РФ 2024 года.

Об этом военный аналитик Иван Тимочко отметил в эфире «Ранок.LIVE».

Эксперт отметил, что Россия запустила огромную пропагандистскую машину с целью убедить мир и украинцев в своей победе в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Однако реальность кардинально иная.

«Дуга фронта в этом направлении между Покровским и Мирноградом это почти 50 километров. Это огромная линия фронта и говорить, что там все противнику удается, ну это априори не так», — заявил Тимочко.

Аналитик напомнил тем, кто критикует оборону, что боевые действия за Покровск продолжаются уже год, хотя враг планировал захватить его за две недели.

«Конечно, за это время достаточно разрушены территории, достаточно разрушены и фортификации. И знаем, что именно там противник концентрировал больше всего ракетно-бомбовых ударов по фронту», — добавил он.

Тимочко подчеркнул, что раньше все «увлекались стратегическим умением и профессионализмом военных», которые держат этот участок так долго.

Битва за Покровск является частью полного провала большого стратегического наступления, которое Россия начала в 2024 году. Тимочко перечислил цели РФ и ее реальные достижения:

План РФ: Оккупировать Сумскую, Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Днепропетровскую области и форсировать Днепр.

Харьковская область: Провальная. Враг не смог взять даже Оскольское водохранилище, бои за Волчанск продолжаются в черте города.

Лиманское наступление: Провал.

Донецкая область: Не оккупирована. РФ планировала весной 2025 года быть в Константиновке и готовить наступление на Краматорск, но они даже не подошли к району обороны.

«На Покровск выделяли две недели, а воюют больше года. И так по любому из направлений», — констатировал эксперт.

Тимочко подчеркнул, что хотя проблемы и вызовы существуют, они не являются стратегическими и не влияют на всеобщую боеспособность украинской армии. Для России же каждая неудача — это «деградация режима Путина».

«Покровск это мое субъективное мнение — это конец карьеры Герасимова. Это то, что приведет к его отставке», — заявил аналитик.

Он подытожил, что пока противник «застрял» в боях за Покровск, он не может думать о серьезном наступлении на юге Украины.

Напомним, ситуация в районе Покровска и Мирнограда остается напряженной: украинские войска удерживают фланги так называемого «кармана», в то время как российские силы пытаются продвинуться. По оценке ISW, недавнее освобождение Родинского помогло укрепить северный фланг, а контрнаступательные действия в Покровске замедлили наступление окупантов.

В то же время, россияне продолжают давить на восток и юг города и могут пытаться создать «подкишеню» для окружения украинских подразделений. Аналитики отмечают, что враг сохраняет огневой контроль над ключевыми способами обеспечения, а дальнейшее развитие ситуации остается неопределенным.