Подорожает ли гречка в ближайшее время: экономист ответил

Зерновая группа не должна подорожать в ближайшее время.

Катерина Сердюк
Пока значительное подорожание гречки не ожидается. Крупы имеют ограниченный рынок сбыта, поэтому возможен лишь незначительный рост, связанный с затратами на производство.

Об этом в интервью «Главреду» сказал экономист Олег Пендзин.

«Отмечаю, на крупы нет такого существенного роста спроса, который бы вызвал и рост цен», — говорит Пендзин.

Как известно, по гречке звучали разные заявления, в частности о том, что урожай в этом году меньше на 15%, чем в прошлом.

«Да приведу вам обычную арифметику: украинец съедает в год всего 3 кг гречки, то есть примерно 90 тысяч тонн гречки нужно иметь в год, чтобы перекрыть все потребности 30-миллионного населения Украины (а действительно меньшего). В этом году собрали около 98 тысяч тонн гречки, то есть наш урожай гречки в этом году больше, чем нужно для внутреннего рынка», — отметил Пендзин.

Так что оснований для подорожания гречки нет.

Раньше речь шла о том, подорожает ли хлеб.

«Если посмотреть на историю изменения цен, даже в критическом 2022 году, когда инфляция достигала 27%, хлеб подорожал всего на 20,5%. Наши производители социально ориентированы, и резких скачков не допустят», — пояснил эксперт.

