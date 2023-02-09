От пыли в доме: какие комнатные растения помогут решить проблему

Всем нам хочется, чтобы в доме как можно дольше сохранялась чистота и свежесть. Интересно, что некоторые комнатные растения могут вам помочь. Они ведь помогают очистить воздух. Читайте в материале ТСН.ua, о каких именно цветах идет речь.

О комнатных растениях, лучше очищающих воздух, рассказали эксперты в издании Express.co.uk.

Спатифиллум

Эти потрясающие растения могут похвастаться темными листьями и высокими белыми цветами. Кроме того, что они выглядят очень элегантно, за этими цветами легко ухаживать. А еще спатифиллум помогает отфильтровать в воздухе вредные токсины бензола, формальдегида и трихлорэтинела.

Однако следует убедиться, что растение было правильно высажено. В почву должно проходить достаточно воздуха. Только тогда функция поглощения вредных веществ будет максимально эффективной.

Хлорофитум хохлатый

В народе его часто называют "растение-паук". Он отлично удаляет с воздуха различные загрязнения: пыль, формальдегиды, угарный газ, толуол, ксилол.

Лучшими местами для выращивания хлорофитума считаются ванная и кухня. В NASA доказали, что это комнатное растение способно удалить из герметичной камеры 95% формальдегида в течение 24 часов.

Ховея Форстера

Или как его еще называют пальма. Она достаточно эффективно смотрится в доме, а еще помогает очистить воздух в комнате. Благодаря этому можно добиться ощущения ясности головы. Ховея удаляет наиболее опасные токсины из воздуха – аммиак, формальдегид, угарный газ.

А еще за этим комнатным растением достаточно просто ухаживать. Даже если до этого ее не было в вашем доме. Она любит много тени и не требует много влажности.

Сансевьерия

Это комнатное растение очень популярно в Украине, ведь оно может стоять на открытом воздухе даже без прямого солнечного света. Сансевьерия помогает очистить комнату от бензола, формальдегида, ксилола, трихлорэтилена, толуола.

А еще это комнатное растение выделяет много влаги и кислорода, благодаря чему уменьшается влияние аллергенов и дышать намного легче. Более того, за ней достаточно просто ухаживать.

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