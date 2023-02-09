Від пилу вдома: які кімнатні рослини допоможуть вирішити проблему

Всім нам хочеться, щоб в будинку якомога довше зберігалися чистота та свіжість. Цікаво, що деякі кімнатні рослини можуть вам в цьому допомогти. Адже вони допомагають очистити повітря. Читайте в матеріалі ТСН.ua, про які саме квіти йде мова.

Про кімнатні рослини, які найкраще очищають повітря, розповіли експерти у виданні Express.co.uk.

Спатіфілум

Ці приголомшливі рослини можуть похвалитися темним листям та високими білими квітами. Крім того, що вони виглядають дуже елегантно, за цими квітами легко доглядати. А ще спатіфілум допомагає відфільтрувати у повітрі шкідливі токсини бензолу, формальдегіду та трихлоретинелу.

Однак, варто переконатися, що рослина була правильно висаджена. В ґрунт повинно проходити достатньо повітря. Тільки в такому разі функція поглинання шкідливих речовин буде максимально ефективною.

Хлорофітум чубатий

В народі його часто називають "рослина-павук". Він чудово видаляє з повітря різноманітні забруднення: пил, формальдегіди, чадний газ, толуол, ксилол.

Найкращими місцями для вирощування хлорофітума вважаються ванна кімната і кухня. В NASA довели, що ця кімнатна рослина здатна видалити з герметичної камери 95% формальдегіду впродовж 24 годин.

Ховея Форстера

Або як її ще називають пальма. Вона досить ефективно виглядає в оселі, а ще допомагає очистити повітря в кімнаті. Завдяки цьому можна добитися відчуття ясності голови. Ховея видаляє найбільш небезпечні токсини з повітря — аміак, формальдегід, чадний газ.

А ще за цією кімнатною рослиною досить просто доглядати. Навіть якщо до цього її не було в вашому домі. Вона полюбляє багато тіні і не потребує багато вологості.

Сансев'єрія

Ця кімнатна рослина дуже популярна в Україні, адже вона може стояти на відкритому повітрі навіть без прямого сонячного світла. А ще Сансев'єрія допомагає очистити кімнату від бензолу, формальдегіду, ксилолу, трихлоретилену, толуолу.

А ще ця кімнатна рослина виділяє багато вологи та кисню, завдяки чому зменшується вплив алергенів і дихати стає набагато легше. Більше того, за нею досить просто доглядати.

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