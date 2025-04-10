Отец и сын бесплатно наелись в 100 ресторанах: что они придумали

Ресторан / © pixabay.com

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Полиция Тулона, Франция, арестовала 48-летнего мужчину и его 18-летнего сына по подозрению в том, что они обманули 100 заведений питания в регионе, уйдя, не оплатив счет.

Об этом пишет Ici Provence.

Согласно недавнему расследованию, дуэт отца и сына успешно использовал одну и ту же тактику в течение трех лет, притворяясь рядовыми посетителями, у которых просто не было с собой наличных, а кредитная карта не работала. Отец извинялся за неудобства и оставлял свое удостоверение личности или карточку социального страхования как залог, пока не вернется, чтобы оплатить счет. Но он так и не возвращался, решив вместо этого заявить о краже своей карты и перевыпустить ее.

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Чтобы провернуть такой трюк около 100 раз за 3 года, дуэт тщательно изучал своих жертв в Интернете, выбирая только те рестораны, владельцы которых в онлайн-обзорах характеризовались как дружелюбные к клиентам, и никогда не посещали одно и то же место дважды.

Прилично одевшись, отец и сын обычно заказывали закуски, основное блюдо, десерт, вино и дижестив. Счет колебался от 80 до 150 евро. Когда приносили счет, 48-летний мужчина показывал кредитную карту, которая никогда не работала, и отправлял сына в ближайший банкомат, чтобы тот попытался снять немного наличных денег. Парень возвращался с пустыми руками, а его обескураженный отец извинялся и обещал вернуться на следующий день с деньгами, оставляя свое удостоверение личности или карточку социального страхования как залог. Такие жесты воспринимаются как знак доверия, потому рестораторы редко протестовали, но дуэт так и не возвращался.

Источники в полиции сообщили, что мужчина заявлял о краже своего удостоверения личности и карточки социального страхования и переоформлял их, чтобы оставить жертве пищевого мошенничества. Эта стратегия срабатывала десятки раз, пока в августе в прошлом году владелец ресторана не опубликовал в социальных сетях фотографии удостоверения личности, оставленного мошенниками, и подробно не описал свой опыт общения с ними. Его сообщение стало вирусным, и десятки других рестораторов утверждали, что стали жертвами той же тактики, которую использовали мужчины. В итоге 43 владельца ресторанов вокруг Тулона подали жалобы в полицию.

После нескольких месяцев расследования французская полиция установила личность и арестовала дуэт отца и сына, признавшихся в том, что в течение трех лет обманули несколько заведений. Сын, который большую часть этого периода был несовершеннолетним, утверждал, что они иногда ели бесплатно два-три раза в неделю, тогда как отец признал около 100 обвинений в «мошенничестве с едой» в период с января 2021 по август 2024 года.

По данным полиции, некоторые из жертв даже говорили друг с другом о мошенничестве, но они были либо слишком заняты, чтобы подавать жалобы, либо не очень беспокоились о своих потерях, на что и рассчитывали мошенники, выбирая жертв дружеских рестораторов.

Напомним, мужчине запретили посещать все пабы страны.