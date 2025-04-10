Батько і син безкоштовно наїлися у 100 ресторанах: що вони вигадали

Ресторан / © pixabay.com

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Поліція Тулона, Франція, заарештувала 48-річного чоловіка та його 18-річного сина за підозрою в тому, що вони обдурили 100 закладів харчування в регіоні, пішовши, не сплативши рахунок.

Про це пише Ici Provence.

Згідно з нещодавнім розслідуванням, дует батька і сина успішно використовував одну і ту ж тактику протягом трьох років, вдаючи із себе пересічних відвідувачів, у яких просто не було з собою готівки, а кредитна картка не працювала. Батько перепрошував за незручності і залишав своє посвідчення особи або картку соціального страхування як заставу, поки не повернеться, щоб оплатити рахунок. Але він так і не повертався, вирішивши замість цього заявити про крадіжку своєї картки і перевипустити її.

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Щоб провернути такий трюк близько 100 разів за 3 роки, дует ретельно вивчав своїх жертв в Інтернеті, обираючи лише ті ресторани, власники яких в онлайн-оглядах характеризувалися як доброзичливі до клієнтів, і ніколи не відвідували одне й те саме місце двічі.

Пристойно вдягнувшись, батько і син зазвичай замовляли закуски, основну страву, десерт, вино і дижестив. Рахунок коливався від 80 до 150 євро. Коли приносили рахунок, 48-річний чоловік показував кредитну картку, яка ніколи не працювала, і відправляв сина до найближчого банкомату, щоб той спробував зняти трохи готівки. Хлопець повертався з порожніми руками, а його збентежений батько перепрошував і обіцяв повернутися наступного дня з грошима, залишаючи своє посвідчення особи або картку соціального страхування як заставу. Такі жести сприймаються як знак довіри, тому ресторатори рідко протестували, але дует так і не повертався.

Джерела в поліції повідомили, що чоловік заявляв про крадіжку свого посвідчення особи та картки соціального страхування і переоформляв їх, щоб залишити наступній жертві харчового шахрайства. Ця стратегія спрацьовувала десятки разів, поки в серпні минулого року власник ресторану не опублікував у соціальних мережах фотографії посвідчення особи, залишеного шахраями, і докладно не описав свій досвід спілкування з ними. Його допис став вірусним, і десятки інших рестораторів стверджували, що стали жертвами тієї ж тактики, яку використовували чоловікит. Зрештою, загалом 43 власники ресторанів навколо Тулона подали скарги до поліції.

Після декількох місяців розслідування французька поліція встановила особу та заарештувала дует батька та сина, які зізналися в тому, що протягом трьох років ошукали декілька закладів. Син, який більшу частину цього періоду був неповнолітнім, стверджував, що вони іноді їли безкоштовно двічі-тричі на тиждень, тоді як батько визнав близько 100 звинувачень у «шахрайстві з їжею» в період від січня 2021 року до серпня 2024 року.

За даними поліції, деякі з жертв навіть говорили одне з одним про шахрайство, але вони були або занадто зайняті, щоб подавати скарги, або не дуже переймалися своїми втратами, на що і розраховували шахраї, обираючи жертв дружніх рестораторів.

Нагадаємо, чоловікові заборонили відвідувати всі паби країни.