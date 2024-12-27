Пара 4 года отчаянно пыталась забеременеть: как оказалось, жена была девственницей

Муж и жена, отчаянно желавшие ребенка, узнали, что занимались сексом неправильно в течение четырех лет – именно поэтому им не удавалось забеременеть.

Об этом пишет Mirror.

Пара из Китая, чьи имена не разглашаются, но им 26 и 24 года, обратилась за профессиональным советом после того, как не смогла забеременеть, несмотря на регулярные половые отношения. Но тревожный звоночек раздался, когда медики обнаружили, что жена была девственницей. Затем она призналась, что секс для нее был "обычно болезненным".

Акушерка Лю Хунмэй сказала: "Эта пара была очень молодой, мужчине 26 лет, женщине 24. Они были очень здоровы, но, несмотря на то, что были в браке четыре года, не могли забеременеть. Из-за этого их семья причиняла им много стресса".

На вопрос об истории болезни жены во время визита Лю рассказали, что пара регулярно занималась сексом. Жена также поделилась, что каждый раз это было "чрезвычайно больно" для нее, но она терпела, надеясь забеременеть. Симптомы женщины натолкнули Лю на мысль, что у нее могло быть какое-нибудь гинекологическое заболевание. Но врач был "шокирован", когда обследование показало, что жена была девственницей.

После осмотра ануса женщины медик узнала, что пара по ошибке занималась анальным сексом в течение четырех лет, что привело к неспособности зачать ребенка. Лю вручила супругам по учебнику по половому воспитанию. Она также дала им "наставления" перед тем, как отпустить домой.

Советы, похоже, сработали, поскольку через несколько месяцев поступило известие о беременности жены. Влюбленные сообщили врачу, которая уже вышла на пенсию, что наконец-то ждут ребенка, прислав 100 яиц и живую курицу в подарок.

Лю прокомментировала: "Четыре года брака, и ни муж, ни жена не знали, как забеременеть. Пары, которым так не хватает общих знаний, встречаются очень редко, но нередки случаи, когда люди не имеют сексуальных знаний или имеют ложные представления о них".

Напомним, муж год не мог оплодотворить жену по "самой нелепой" причине. На это ему указал врач.

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