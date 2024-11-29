Муж год не мог оплодотворить жену по "самой нелепой" причине

Об очевидной причине ему сказал врач.
Муж озадачил людей, раскрыв причину, почему он не мог оплодотворить свою жену, несмотря на то, что год пытался сделать все возможное, чтобы она забеременела.
Об этом пишет Daily Star.
30-летний мужчина, решивший не называть свое имя, написал в популярную рубрику сексуальных советов Slate, что после визита к врачу, чтобы обсудить проблемы с фертильностью у него и его жены, врач сказал ему, что проблема не в бесплодии. Вместо этого медику пришлось сказать, чтобы он "прекратил пользоваться презервативами во время секса".
Озадаченный мужчина добавил, что и он, и его жена происходят из страны, где пользование презервативами было внушено им как способ избежать ЗППП.
"Лишь через несколько минут, но одних из самых длинных в моей жизни, врач в клинике объяснил, как на самом деле работают презервативы, и что мы не могли забеременеть с моей женой, потому что я был в презервативе, когда мы занимались сексом", — написал мужчина. "Я никогда не чувствовал себя таким идиотом, как тогда, когда выходил из этого офиса".
Пользователи Сети были озадачены его историей: "Неужели его жена тоже не знала об этом?", "Я искренне переживаю, что человечество зашло "так далеко", "Ситуация парня хуже, чем удивляться, почему ты беременеешь, если никогда не пользуешься презервативом" .
Как ни странно, использование презервативов не являлось причиной его обращения. Мужчина рассказал, что после того, как он отказался от контрацепции, у него возникла эректильная дисфункция, когда он пытается заняться сексом. Он писал: "Иногда я могу поднять его на минуту или около того, но потом он увядает обратно. Я не знаю, то ли ощущения без презерватива отличаются, то ли я просто склонен думать о своем огромном конфузе у врача, но у меня ничего не выходит, когда я стараюсь заниматься сексом без презерватива".
В ответ на это пользователи предложили ему обратить внимание на лекарства от эректильной дисфункции и вернуться в клинику репродуктивного здоровья.
Напомним, свекровь запрещала невестке заниматься сексом с ее сыном. В результате женщина переехала жить к своим родителям.
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