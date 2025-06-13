Пятница, 13-е, в истории: жуткие случаи, подтверждающие предрассудки

Люди помнят много ужасных событий, произошедших в пятницу, 13-го

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Пятница, 13-е, традиционно считается днем неудач и беды . История знает немало трагических событий, пришедшихся именно на эту зловещую дату, подтверждая иррациональные страхи и предрассудки, связанные с ней.

О 16 ужасных случаях, случившихся в пятницу, 13, напомнил Business Insider.

Среди жутких событий, которые произошли в этот день:

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13 октября 1307 г.: По приказу французского короля Филиппа IV Красивого бы6дования и фактического уничтожения ордена. 13 сентября 1940: Во время Второй мировой войны немецкая авиация осуществила бомбардировку Букингемского дворца в Лондоне. 13 января 1939: В результате масштабных лесных пожаров «Черная пятница» в Австралии погибли около 75 человек, были уничтожены тысячи домов и миллионы гектаров леса. 13 мая 1949 г.: В штате Огайо, США, произошел масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе Standard Oil, приведший к значительным разрушениям и человеческим жертвам. 13 марта 1964 года: В Нью-Йорке было совершено жестокое убийство Китти Дженовезе. Это событие получило широкую огласку из-за сообщения о том, что многочисленные соседи слышали крики о помощи, но никто не вмешался. 13 ноября 1970 года: На побережье Бангладеш обрушился разрушительный циклон Бхола, повлекший одну из величайших природных катастроф ХХ века. По разным оценкам, погибли от 300 до 500 тысяч человек. 13 октября 1972: Авиалайнер рейса 571 уругвайских ВВС, перевозивший регбийную команду, разбился в Андах. Выжившим пришлось прибегнуть к каннибализму, чтобы выжить до спасения через 72 дня. 13 августа 1976: Ураган Лиза обрушился на побережье США, нанеся значительный ущерб. 13 июля 1979 г.: В Нью-Йорке из-за сильной грозы произошел масштабный отказ электроэнергии, что привело к беспорядкам, мародерству и росту преступности. 13 июня 1980: Ураган Аллен достиг побережья Техаса, повлекшие значительные разрушения. 13 мая 1988 года: В канадском городе Монреаль обрушилась крыша спортивной арены «Форум», к счастью, никто не пострадал. 13 января 1995 года: Сильный шторм обрушился на северо-западную Европу, вызвав наводнения и разрушения. 13 сентября 1996 года: Известный американский рэпер Тупак Шакур получил смертельные ранения в результате стрельбы в Лас-Вегасе. 13 февраля 2004: Во Франции умер последний ветеран Первой мировой войны Луи де Крюа. 13 апреля 2012 года: В Пакистане в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли более 40 человек. 13 января 2017: Во Флориде произошла стрельба в аэропорту Форт-Лодердейл-Голливуд, в результате которой погибли 5 человек и несколько получили ранения.

Этот перечень далеко не исчерпывающий, но он демонстрирует, почему пятница, 13, продолжает ассоциироваться с несчастьем и остается объектом предрассудков во многих культурах мира.

Напомним, пятница 13-го — день, окутанный мистикой, предрассудками и приметами, пробуждающий как страхи, так и интерес к тайному. Эзотерикиня Елена Кузьмич рассказала несколько фактов и примет, связанных с пятницей 13-го.