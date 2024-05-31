Самая дорогая в мире гитара: инструмент легендарного музыканта продали за сумасшедшие деньги

Это утраченное сокровище, пропавшее без вести более 50 лет назад, теперь является пятой самой дорогой гитарой, которая когда-то была продана.
Акустическая гитара вокалиста культовой группы The Beatles Джона Леннона ушла с молотка за рекордные 2,85 млн долларов. Музыкальный инструмент был продан на аукционе в нью-йоркском Hard Rock Cafe.
Об этом сообщил аукционный дом Julien's Auctions.
"Гитара стала свидетелем зарождения некоторых из самых любимых песен Леннона. Она была "верной спутницей" The Beatles в начале карьеры, на ней играли в прокуренных пабах и тесных студиях звукозаписи. Она сыграла ключевую роль в формировании звучания, определившего жизнь целого поколения", – отметили аукционисты.
В Julien's Auctions добавили, что теперь новый владелец культового музыкального инструмента будет "хранить частицу души Леннона и связь с творческой энергией", которая изменила жизнь миллионов фанатов The Beatles.
Джон Леннон приобрел гитару Framus Hootenanny в 1964 году. Известно, что при записи альбомов The Beatles "Help!" (1965) и Rubber Soul (1965) на ней играл не только Леннон, но и другой участник группы, соло-гитарист Джордж Гаррисон.
После записи этих альбомов Леннон избавился от гитары, подарив ее Гордону Уоллеру из компании Peter & Gordon, для которой Леннон и Маккартни писали песни. Позже Воллер отдал инструмент своему менеджеру, клоторій забросил гитару на чердак в своем доме и забыл о ней более чем на 50 лет.
"Мы тесно сотрудничали с музыкантом, автором и экспертом Beatles Gear Энди Бабьюком, чтобы подтвердить, что эта Hootenanny, серийный номер 51083, действительно является гитарой Джона Леннона", – сообщили в аукционном доме.
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