Самый дорогой рис в мире: название, сколько стоит и в чем его особенность

Kinmemai Premium – это подборка ремесленного риса ручного отбора, который Книга рекордов Гиннеса признала самым дорогим в мире – 109 долларов за килограмм.

Об этом пишет Oddity Central.

Производимый японской компанией Toyo Rice Corporation, этот эксклюзивный сорт риса состоит из вручную отобранных зерен пяти сортов, отмеченных наградами японских сортов риса, выдержанных в течение шести месяцев с использованием запатентованной технологии выдержки риса, разработанной компанией более 17 лет назад.

Считается, что рис Kinmemay Premium имеет более высокую питательную ценность по сравнению с обычным рисом, а также отличный ореховый вкус. Сами зерна выглядят как крошечные бриллианты благодаря запатентованному процессу полировки, который удаляет только несъедобный восковой слой.

Этот рис может похвастаться непревзойденной питательной ценностью, поскольку содержит в 6 раз больше липополисахаридов (ЛПС) – природного усилителя иммунной системы, помогающего поддерживать здоровье и бороться с болезнями, чем обычный белый рис, а также в 1,8 раза больше клетчатки и в семь раз больше витамина B1. Он нешлифован, то есть его не нужно мыть перед приготовлением и имеет уникальный аромат и сладкий вкус.

Зерна риса Kinmemai Premium, в состав которого входят такие ценные сорта риса, как Koshihikari и Pikamaru, отбираются вручную специалистами корпорации Toyo, а фермерам платят примерно в восемь раз больше обычной цены, чтобы они выбирали только самые лучшие зерна. Это частично объясняет безумно высокую цену самого дорогого в мире риса.

Рекламированный как "лучший в мире рис" Kinmemai Premium продается в 140-граммовых пакетах по цене около 120 долларов за килограмм. В 2016 году он установил мировой рекорд "самого дорогого риса" с ценой $109 за килограмм, но с тех пор инфляция подняла цену еще больше. Изначально доступный только для японского рынка, Kinmemai Premium теперь продается и в Сингапуре.

Рис не подходит для приготовления суши, поскольку в нем не хватает необходимого крахмала. Чтобы полностью оценить его сладкий ореховый вкус, рекомендуется использовать его для простых японских блюд, таких как охадзуке и тамаго каке гохан.

Напомним, японские грибы мацутаке – самые дорогие в мире. Достигая 1000 долларов за килограмм, они конкурируют с трюфелями и считаются одним из самых ценных ингредиентов японской кухни.

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