Учителя в школе занялись сексом: пикантные кадры увидел весь город

В польской школе разразился скандал из-за секс / © Unsplash

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В Польше два учителя в помещение школы занялись сексом. Педагогов из Комплекса гимназии и агротехнической школы в Тухоле отстранили от работы после того, как в интернет попала запись с камеры наблюдения, где они занимаются половым актом в помещении школы.

Инцидент вызвал резонанс в местном обществе, а делом занимается управление образования и полиция, сообщает польское издание Gazeta Wyborcza.

Директор школы Иренеуш Весоловский рассказал, что кадры быстро распространились и вызвали беспокойство. Он пояснил, что сотрудники школы признались, что это они были на видео. Учителей уже отстранили от работы, а дальнейшие решения будут зависеть от попечительского совета.

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Управление образования в Быдгоще подтвердило, что учителя действительно занимались сексом на танцевальной площадке в одном из классов школы, и что эта ситуация не является первоапрельской шуткой.

Пресс-секретарь Управления образования в Быдгоще Ева Подгурская в интервью изданию Wyborcza призналась, что ей трудно поверить в то, что произошло в школе в Тухоле. Она отметила, что когда увидела видео, то была убеждена, что это шутка или продукт искусственного интеллекта, и не знала, как представить ситуацию директору школы.

Делом учителей также занимается тухольская полиция. Отделение полиции получило сообщение о незаконном распространении видео после того, как кадры попали в Интернет. Лукаш Томашевский, представитель полиции в Тухоле, сообщил, что 31 марта одна из потерпевших подала заявление о правонарушении. Полиция собирает доказательства, выясняет, как произошел инцидент и кто несет за него ответственность. Планируется опросить всех, кто может владеть информацией по этому делу. Томашевский добавил, что полиция не дает оценки актам любви, поскольку они не запрещены, а лишь расследует распространение видео.

Педагогам могут навсегда запретить заниматься своей деятельностью.