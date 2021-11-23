Украинские вездеходы покорили Северный полюс: фото

На крайний север их доставил французский ледокол-лайнер.
Вездеходы украинского производства Sherp прошли испытания в суровых условиях Арктики.
Об этом сообщили на Facebook-странице производителя.
На крайний север вездеходы Sherp доставил ледокол-лайнер Le Commandant Charcot французской компании Ponant, которая известна своими нестандартными круизами в самые отдаленные уголки нашей планеты.
Судя по опубликованным фото, авто, созданное для экстремального бездорожья, успешно прошли испытания в снегу и льду. Полярная версия вездехода отличалась от стандартной только наличием радара Furuno на крыше.
Напомним, автомобили будущего, работающие на водороде, и электрогрузовики уже есть в Украине.
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