Украинские вездеходы покорили Северный полюс: фото

На крайний север их доставил французский ледокол-лайнер.

Вездеходы украинского производства Sherp прошли испытания в суровых условиях Арктики.

Об этом сообщили на Facebook-странице производителя.

На крайний север вездеходы Sherp доставил ледокол-лайнер Le Commandant Charcot французской компании Ponant, которая известна своими нестандартными круизами в самые отдаленные уголки нашей планеты.

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Судя по опубликованным фото, авто, созданное для экстремального бездорожья, успешно прошли испытания в снегу и льду. Полярная версия вездехода отличалась от стандартной только наличием радара Furuno на крыше.

Напомним, автомобили будущего, работающие на водороде, и электрогрузовики уже есть в Украине.

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