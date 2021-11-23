Українські всюдиходи підкорили Північний полюс: фото

На крайню північ їх доставив французький криголам-лайнер.

Всюдиходи українського виробництва Sherp пройшли випробування у суворих умовах Арктики.

Про це повідомили на Facebook-сторінці виробника.

На крайню північ вcюдиходи Sherp доставив криголам-лайнер Le Commandant Charcot французької компанії Ponant, яка відома своїми нестандартними круїзами в найвіддаленіші куточки нашої планети.

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Судячи з опублікованих фото, авто, яке створене для екстремального бездоріжжя, успішно пройшли випробування у снігу та льоду. Полярна версія всюдихода відрізнялася від стандартного лише наявністю радара Furuno на даху.

Нагадаємо, автомобілі майбутнього, які працюють на водні, та електровантажівки вже є в Україні.

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