Врач рассказала, о чем больше всего сожалеют умирающие люди

Врач паллиативной помощи Сара Уэллс, которая за 20 лет оказала помощь примерно 2000 неизлечимо больным пациентам, рассказала, о чем они больше всего сожалеют перед смертью.

Об этом пишет The Telegraph.

Женщина поняла, что хочет работать в сфере паллиативной помощи во время шестимесячного пребывания в хосписе во время медицинского обучения. После восьми лет работы врачом общей практики, она пришла работать в хоспис Марии Кюри в Солихалле, Англия.

"У людей, о которых мы заботимся, смертельный диагноз. Это может быть деменция, сердечная недостаточность, заболевания двигательных нейронов, прогрессирующий рак, или любое другое заболевание, которое может привести к их смерти. Им обычно осталось жить несколько недель, и среди них непропорционально много молодых людей – хотя мы заботимся о каждом возрасте в обществе, наши кровати предназначены для сложных пациентов, таких как родители с маленькими детьми, которые не желают видеть их смерть дома", — рассказала Сара.

Сара Уэллс / Фото: Andrew Crowley/Telegraph

Медик поделилась, что ни один человек не сказал, что хотел бы проводить больше времени в офисе. Большинство же сожалеет, что не проводили больше времени с семьей.

"Люди сожалеют не о том, что они сделали, а о том, чего не сделали: о пропущенных днях рождения, об упущенных шансах. Они также сожалеют, что отложили практические дела: от составления завещаний до планирования похорон. Приоритеты в последние дни изменились: 18-летний парень с агрессивным раком костей захотел свой Xbox, а ярая фанатка "Уимблдона" хотела провести время, наблюдая за турниром, поедая клубнику и попивая шампанское", — вспомнила она.

Также в хосписе работники пытаются удовлетворить все просьбы. В частности, женщине, живущей с раком молочной железы, помогли устроить девичник с розовыми ковбойскими шляпами и неуместными воздушными шариками.

"Слишком больна, чтобы стоять на момент свадьбы, мы отвезли ее на кровати, чтобы обменяться клятвами с мужем. Она умерла на следующий день, очень счастлива, по крайней мере от того, что церемония состоялась. Важно также праздновать хорошо прожитую жизнь. Один мужчина и его 80-летняя жена подняли друг за друга бокал с шампанским в годовщину свадьбы, всего за несколько часов до ее смерти. Это был замечательный момент. То же касается и создания наследия для будущих поколений. Мы помогли 32-летней женщине с раком поджелудочной железы записать видер, как ее малыш учится ходить, и его неуверенные шаги по прекрасным садам нашего хосписа навсегда запечатлелись в моей памяти", — добавила Сара Уэллс.

Женщина также поделилась, что такая работа научила ее не зацикливаться по мелочам. Также она призналась, что не боится умереть.

"Я понимаю, что произойдет, и позабочусь о том, чтобы меня окружали люди, которых я люблю, потому что, прежде всего, эта работа научила меня, что наши связи с другими действительно имеют значение", — отметила врач.

Напомним, мужчина расплакался, услышав голосовое сообщение покойной жены впервые за 14 лет. Для него это большая ценность.

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