Женщина нашла на барахолке кольцо, которое стоит 23 миллиона гривен

Когда она отнесла украшение к ювелиру, чтобы оценить его, он едва не потерял сознание.

Женщина заплатила всего 10 фунтов стерлингов (495 грн) за кольцо со "стеклянным бриллиантом" на распродаже автомобильного багажника, но оказалось, что оно стоит 470 000 фунтов (23 миллиона гривен).

Об этом пишет The Sun.

Дебра Годдард хранила кольцо в коробке в течение 33 лет, но снова достала его после того, как ее мать потеряла все свои деньги из-за мошенничества родственника.

Надеясь, что кольцо может стоить около 750 фунтов стерлингов, она отнесла его к ювелиру, чтобы тот его оценил. Эксперт сказал женщине, что это не стекло, а драгоценный камень весом 26,27 карата. Его продажа принесла ей 470 000 фунтов стерлингов.

Дебра сказала: "Когда я пошла к ювелиру, он чуть не потерял сознание и сказал: "Вы знаете, что это? Это бриллиант". Я просидела всю ночь, глядя на него и не зная, что делать".

Она отнесла его на аукцион Sotheby's, подтвердивший его стоимость. Женщина поделилась: "Он оказался самым близким к совершенству. Это карма за все то плохое, что произошло в нашей жизни, и за то, что мою маму лишили всего".

Дебра осталась в своем государственном доме в Твикенхеме на западе Лондона и лечит свою маму Джун Бойл на часть денег: "Она отдыхала на Барбадосе, видела Тома Джонса, Селин Дион в Лас-Вегасе и купила шубу. Деньги для меня неважны".

Дебра также основала фирму винтажных ювелирных украшений, охотящуюся за выгодными предложениями на распродажах автомобильных багажников, и написала книгу о своих подвигах. Она добавила: "Я работаю волонтером в благотворительном фонде для проблемных детей. Если эта книга принесет деньги, я хочу, чтобы они пошли им и молодежным лидерам".

Напомним, мужчина признался в краже легендарного золотого унитаза за $6 млн из дворца, где родился Черчилль. Он был похищен еще в 2019 году.

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