1 апреля 2022: какой сегодня день, приметы и День ангела

1 апреля 2022: какой сегодня день, приметы и День ангела

1 апреля 2022 года – пятница. 37-й день войны России против Украины. 91 день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

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1 апреля – Международный день птиц (День орнитолога). Событие происходит ежегодно в рамках программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера". Дата выбрана не случайно – именно 1 апреля 1906 года была принята Международная конвенция по охране птиц. День птиц – это не только годовщина Конвенции, но и время прилета пернатых из зимовок. По традиции в это время в ожидании птиц развешиваются скворечники, дуплянки и другие "птичьи домики". Возвращение птиц отмечается также как приход весны.

Также 1 апреля – Международный фестиваль съедобных книг. Это событие призвано объединить издателей, библиотекарей, писателей, читателей, иллюстраторов и просто всех любителей хорошей книги. Часто участники изготавливают торты в виде кгины ("Съедобные книги"), которые сначала фотографируют, а затем все вместе съедают.

1 апреля – какой сегодня церковный праздник

1 апреля - день памяти христианских святых мучеников Дарии и Хрисанфа / commons.wikimedia.org

1 апреля в православном календаре – день памяти христианских святых мучеников Дарии и Хрисанфа. Родом Хрисанф происходил из города Александрии, жил в III веке. Его отец исповедовал языческую веру.

Когда семья переселилась в Рим, родители отдали Хрисанфа в философскую школу, там он начал учить Новый Завет и обратился в христианскую веру. Отец разозлился, узнав такое решение Хрисанфа, и пожелал немедленно вернуть его к язычникам. Для этого он подыскал сыну в жены жрицу Дарию.

Но Хрисанфу удалось и молодую жену обратить в христианство, они договорились вместе о непорочной жизни. За это римские власти подвергли супругам страшные мучения, но Дария с Хрисанфом не отреклись от своей веры. Тогда их поставили в глубокий ров и живых засыпали землей и камнями.

Народные традиции

1 апреля в народном календаре называется Дарья Грязная. Такое прозвище дата получила потому, что 1 апреля обычно было много грязи. Снег активно таял, талые воды размывали дороги, скапливались у берегов рек.

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Считалось, что Дарья забрасывает грязью только плохих людей, у которых черные мысли.

Также 1 апреля просыпается домовой. В этот день нужно друг друга обмануть, чтобы сбить его с толку. Девушки пытались обмануть как можно больше людей, считая, что тогда женихам не удастся провести их, а наоборот, они будут водить юношей за нос.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 1 апреля

Какие сегодня именины: Иннокентий, Клавдий, Дарья, София, Марианна, Дмитрий, Дария, Макар, Одарка, Ирина, Екатерина, Марьяна, София, Теодор и Томаш.

1 апреля родились:

1838 год - общественный и культурный деятель, любитель украинской старины, меценат Василий Тарновский;

1861 год – украинский писатель и общественный деятель Легеза Ириней;

1868 год - украинская оперная певица, Забила-Врубель Надежда Ивановна;

1901 год – ведущий член УВО и ОУН Зенон Коссак-Тарнавский;

1908 год – американский психолог украинского еврейского происхождения Абрахам Маслоу;

1922 год - поручитель УПА, командир сотен «Ударники-6», «Ударники-8» 26-го Территориального отрезка «Лемко» группы УПА-Запад Ярослав Коцелок;

1932 год – украинский художник-график, педагог, профессор Харьковской государственной академии дизайна и искусств Александр Мартынец;

1971 год - украинский журналист, публицист, историк Вахтанг Кипиани;

1981 год – канадская певица украинского происхождения Топорка Тереза.

Что нельзя делать 1 апреля

Нельзя ругаться и ругаться.

Нельзя заниматься тяжелой физической работой.

Следует избегать ситуаций, когда можно испачкаться.

Нельзя злоупотреблять спиртным и подвергаться вредным привычкам.

Что можно делать 1 апреля

1 апреля в Киевской Руси гадали на брак: шли к реке, где выглядывали птицы. Верили: если увидеть одну птицу – весь год девушка будет обделена мужским вниманием. Если несколько птиц и больше – одиночество не угрожает.

Памятные события 1 апреля

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Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 1 апреля:

527 год – начало правления римского императора Юстиниана И.

1579 год – основан университет в Вильно, первый на территории Великого княжества Литовского.

1778 год - нью-орлеанский бизнесмен Оливер Поллок придумал знак доллара "$".

1875 год - английская газета "Таймс" впервые в мире опубликовала недельный прогноз погоды.

1889 год – в Чикаго появилась в продаже первая в мире посудомоечная машина, созданная Джозефиной Кокрейн.

1890 год – бельгийский эмигрант Шарль ван Деполь получил в США патент на первый троллейбус.

1906 год – подписана международная конвенция по охране птиц.

1919 год - Аскания-Нова объявлена ​​государственным заповедником.

1937 год - Бирма отделилась от Индии.

1976 год - основана компания "Apple".

1979 - по результатам всенародного референдума аятолла Хомейни провозгласил Иран исламской республикой.

1991 год – произошел распад Организации Варшавского договора.

2009 - Албания и Хорватия присоединились к НАТО.

2016 год – наступление войск Азербайджана на Карабах, или так называемая "4-дневная война".

Народные приметы на 1 апреля