14 октября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

14 октября православный мир празднует Покров Пресвятой Богородицы.
Какой сегодня день
В четверг, 14 октября, в мире отмечают Международный день стандартизации. В Грузии в этот день празднуют Мцхетоба, в Беларуси — День матери, в Польше — День учителя, в Украине — День украинского казачества, День защитников и защитниц Украины и День создания Украинской повстанческой армии.
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Памятные даты 14 октября
- 1770 — Основание Александровской крепости (с 1806 г.. — г.. Александровск, с 1921 г.. — г.. Запорожье).
- 1811 — основание Кубанского казачьего хора.
- 1838 — в трех львовских церквях отец Николай Устиянович, вместе с отцами Маркияном Шашкевичем и Юлианом Величковским, впервые в Королевстве Галичины и Владимирии произнес свои проповеди на украинском языке.
- 1970 — в Гааге принята Международная конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, вступившим в силу ровно через год.
Церковный праздник сегодня 14 октября
14 октября православный мир празднует Покров Пресвятой Богородицы. И хотя Покрова не является двунадесятым праздником, украинцы настолько почитают ее, что объединили ее с Днем защитника Отечества и установили общегосударственный выходной.
Покрова символизирует "тайную духовную защиту" Пресвятой Богородицы, спасает тех, кто искренне просит ее помощи.
Что нельзя делать в этот день
- Нельзя использовать ненормативную лексику и ссориться.
- Лучше не выполнять сложную работу и не начинать новое дело.
Приметы на 14 октября
С древних времен Покров — поворот к зиме. В народе говорили: "Покрова покрывает или листьями, или снегом". А еще в древности на Покров приходилось много венчаний и помолвок. Брак, освященный на Покров считался счастливым и благословенным.
- Какая погода на Покров — такова и будет зима.
- Если на Покров Пресвятой Богородицы береза и дуб полностью сбросили листья, то зима будет теплой.
- Если незамужние девушки покроют в этот день голову платком и будут в ней весь день, то найдут суженого.
- До Покрова идет осень, а уже после 14 октября наступает зима.
- Покрова землю покрывает — где листом, а где первым снежком.
Именины 14 октября
День ангела (именины) сегодня, 14 октября, празднуют: Александр, Алексей, Вера, Георгий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман.
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