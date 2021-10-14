14 октября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

14 октября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

14 октября православный мир празднует Покров Пресвятой Богородицы.

Какой сегодня день

В четверг, 14 октября, в мире отмечают Международный день стандартизации. В Грузии в этот день празднуют Мцхетоба, в Беларуси — День матери, в Польше — День учителя, в Украине — День украинского казачества, День защитников и защитниц Украины и День создания Украинской повстанческой армии.

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Памятные даты 14 октября

1770 — Основание Александровской крепости (с 1806 г.. — г.. Александровск, с 1921 г.. — г.. Запорожье).

1811 — основание Кубанского казачьего хора.

1838 — в трех львовских церквях отец Николай Устиянович, вместе с отцами Маркияном Шашкевичем и Юлианом Величковским, впервые в Королевстве Галичины и Владимирии произнес свои проповеди на украинском языке.

1970 — в Гааге принята Международная конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, вступившим в силу ровно через год.

Церковный праздник сегодня 14 октября

14 октября православный мир празднует Покров Пресвятой Богородицы. И хотя Покрова не является двунадесятым праздником, украинцы настолько почитают ее, что объединили ее с Днем защитника Отечества и установили общегосударственный выходной.

Покрова символизирует "тайную духовную защиту" Пресвятой Богородицы, спасает тех, кто искренне просит ее помощи.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя использовать ненормативную лексику и ссориться.

Лучше не выполнять сложную работу и не начинать новое дело.

Приметы на 14 октября

С древних времен Покров — поворот к зиме. В народе говорили: "Покрова покрывает или листьями, или снегом". А еще в древности на Покров приходилось много венчаний и помолвок. Брак, освященный на Покров считался счастливым и благословенным.

Какая погода на Покров — такова и будет зима.

Если на Покров Пресвятой Богородицы береза ​​и дуб полностью сбросили листья, то зима будет теплой.

Если незамужние девушки покроют в этот день голову платком и будут в ней весь день, то найдут суженого.

До Покрова идет осень, а уже после 14 октября наступает зима.

Покрова землю покрывает — где листом, а где первым снежком.

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Именины 14 октября

День ангела (именины) сегодня, 14 октября, празднуют: Александр, Алексей, Вера, Георгий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман.

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