25 сентября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

25 сентября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

По приметам, если в этот день идет дождь, будет длинная и холодная зима.

Какой сегодня день

В субботу, 25 сентября, в мире отмечается Всемирный день мечты, Всемирный день фармацевта, День комиксов и День одного прекрасного музыкального хита.

25 сентября Всемирный день фармацевта / Pexels

В Мозамбик в этот день отмечают День вооруженных сил или День революции, в Руанде — День республики, в Науру — Национальный день молодежи, в США — Национальный день работников общественного питания.

Памятные даты 25 сентября

1493 — Христофор Колумб во второй раз отплыл в Америку.

1789 — генерал Хосе де Рибас завоевал османскую крепость Хаджи-Бей (будущую Одессу).

1789 — Конгресс США поддержал 10 поправок к Конституции, которые вошли в историю как Билль о правах.

1932 — испанской Каталонии была предоставлена ​​автономия с правом иметь собственный флаг, государственный язык и парламент.

1992 — открыто канал Рейн-Майн-Дунай, соединивший Черное и Северное моря.

Церковный праздник сегодня 25 сентября

25 сентября православная церковь чтит память священномученика Автонома, который в 4 веке служил епископом в Италии.

Проповедник обратил в христианство столько язычников, что образовалась большая община, для которой он построил и освятил храм. Император Диоклетиан, поощрявший гонения на христиан, приказал схватить Автонома, но святитель сумел скрыться. В дальнейшем он продолжал проповедовать. Однажды его новообращенные разрушили идольское капище, а язычники, пожелав отомстить христианам, напали на храм и убили святого Автонома, измазав алтарь церкви его мученической кровью. Диакониса Мария вытащила тело святого мученика из-под груды камней и похоронила его. Во время царствования святого Константина Великого на месте погребения святителя была воздвигнута церковь.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя ходить в лес

Нельзя убивать змею

Запрещено рубить рябину

Лучше отложить манипуляции с волосами, в частности стрижку

Приметы на 25 сентября

В народе Артамона величали змеевик, поскольку считалось, что в день его памяти змеи рядами ползут с полей в леса, готовясь уйти под землю, чтобы переждать зиму.

На Руси праздновали два змеиных праздника: весной, на Василиска, когда гады выползали на свет Божий, и осенью, когда шли назад в подземелье. Остальные животные также готовились к зиме, устраивали норы и берлоги. Этот день считался важным для охотников. Они верили, что если на Артамона убить хотя бы зайца, то судьба будет сопровождать во всех начинаниях.

Pexels

Если на Артамона идет дождь — будет длинная холодная зима.

Если в этот день на дубе много желудей, значит жди теплой зимы и плодородное лето.

Когда в день Артамона дерева уже листья сбросили — скоро ударят морозы.

Именины 25 сентября

День ангела (именины) сегодня, 25 сентября, празднуют: Алексей, Даниил, Иван, Николай, Семен, Федор, Юлиан.

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