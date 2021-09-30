30 сентября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

Если журавли полетят в этот день на юг, то на Покров уже будет мороз.

Какой сегодня день

В четверг, 30 сентября, в мире отмечают Международный день переводчика. В Украине в этот день празднуют Всеукраинский день библиотек и День усыновления детей, в Ботсване — День Независимости, в Канаде — День восстановления, в Туркменистане — День работников органов национальной безопасности, в Казахстане — День работников органов юстиции, в Польше — День мальчиков.

Памятные даты 30 сентября

1452 — в типографии Иоганна Гутенберга вышла в свет первая в Европе печатная книга — Библия.

1614 — Между казацкой старшиной и комиссарами Речи Посполитой подписано соглашение, которым ограничивались казацкие права и реестровое казачество обязывалось нести сторожевую службу и жить только в Запорожье.

1929 — Британская служба "Би-би-си" впервые провела телетрансляцию.

1929 — Во Франкфурте-на-Майне немецкий авиаконструктор Фритц фон Опель совершил полет на планере с ракетными двигателями. За 75 секунд полета он преодолел расстояние 3 км.

1946 — объявлены первые приговоры нацистским преступникам на Нюрнбергском процессе.

1990 — на площади возле Республиканского стадиона в Киеве состоялся почти трёхсоттысячный митинг под лозунгом "Нет — новому Союзному договору!", санкционированный президиумом Киевского городского совета.

Церковный праздник сегодня 30 сентября

30 сентября православная церковь чтит память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Во 2 веке, в царствование императора Адриана (117-138) в Риме жила благочестивая вдова София. У нее были три дочери, Вера, Надежда и Любовь, носившие имена трех главных христианских добродетелей. София воспитала дочерей в любви к Богу, уча не привязываться к земным благам.

Узнав об этом, император попытался обратить их в язычество — сначала уговорами и подарками, а затем угрозами. Разгневанный Адриан велел предать детей различным пыткам. Святую Софию не подвергали телесным мучениям, но обрекли ее на еще более сильные душевные мучения от разлуки с замученными детьми. Страдалица похоронила честные останки своих дочерей и два дня не отходила от их могилы. На третий день Господь послал ей тихую кончину и принял ее многострадальную душу в небесные обители.

Пострадали они в 137 году. Старшей, Вере, тогда было 12 лет, второй, Надежде, — 10, а младшей, Любови, — лишь 9 лет. Мощи святых мучениц с 777 года покоятся в Эльзасе, в церкви Эшо. Начальные греческие имена девушек — Пистис, Элпис и Агапэ — были переведены, а имя матери — София (что означает "мудрость") — сохранило оригинальное звучание.

https://azbyka.ru/

Что нельзя делать в этот день

Свадьбы и помолвки 30 сентября не проводят — плохая примета

Женщинам не стоит сегодня заниматься домашними делами

Нельзя устраивать никаких гуляний

Приметы на 30 сентября

На Руси в этот день праздновали свои именины многие девушки и женщины, ведь эти четыре имени были очень популярны в народе. Поэтому со временем начали праздновать великий праздник — Вселенские бабьи именины. С ним приветствовали всех женщин. Именины праздновали обычно три дня, прославляя материнскую мудрость и женские добродетели — веру, надежду и любовь.

Обычно праздник в память Веры, Надежды и Любви бывает ясным и теплым. Люди замечали: если журавли полетят в этот день на юг, то на Покров уже будет мороз.

pixabay.com

Если 30 сентября пошел дождь, то прихода весны следует ожидать рано.

Если утро мрачное, то в ближайшее время погода будет хорошей.

Если 30 сентября тепло и ясно, то самое время отправляться на рыбалку, ведь клев сегодня будет отличным.

Именины 30 сентября

День ангела (именины) сегодня, 30 сентября, отмечают: Вера, Дмитрий, Иван, Илья, Ирина, Любовь, Мирон, Надежда, Павел, Роман, София.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку