Атака РФ на Днепропетровщину: какие последствия обстрела

В результате вражеской атаки на Днепропетровщину ранены 17 человек. Среди них есть дети.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

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При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 21 ноября 2024 года российские военные атаковали Днепр и Кривой Рог. Ранения получили 17 человек. Среди них двое детей в возрасте 16 и 17 лет.

Повреждены промышленное предприятие, жилые дома, админздание, медучреждение, котельная, гаражи.

Напомним, в результате ракетного удара по Кривому Рогу 21 ноября количество пострадавших возросло до 17. В городе повреждены многоквартирные дома и машины.

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